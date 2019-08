Buchen.Das Tribute-Konzert „Break every Rule! Tina – The Rock Legend“ist am 5. Februar in der Stadthalle in Buchen zu erleben. „Ein Superhit jagt den nächsten, geradezu unfassbar nah am Original“, verspricht der Veranstalter. Bis 4. August gibt es 15 Prozent Frühbucherrabatt für dieses Konzert. Tickets im Vorverkauf gibt es bei den Fränkischen Nachrichten. Bild: Gregor Eisenhuth

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019