Theaterbetrieb erst wieder im September

Neckar-Odenwald-Kreis.Aufgrund der Corona-Pandemie muss die Badische Landesbühne ihren Vorstellungsbetrieb für die laufende Saison einstellen und damit die laufende Spielzeit beenden. Unter den beschlossenen Infektionsschutzmaßnahmen und den damit verbundenen Einschränkungen der Theaterarbeit sieht die Leitung der BLB keine Möglichkeit mehr, den derzeit ruhenden Spielbetrieb vor dem Ende der Saison wieder aufzunehmen.

Die Entscheidung wurde in enger Abstimmung mit der Vorsitzenden des BLB-Trägervereins, der Bruchsaler Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick, getroffen. Bis zum Beginn der Proben für die Spielzeit 2020/2021 im Herbst wird an der BLB, wie an anderen Theatern auch, für einen Großteil der Beschäftigten Kurzarbeit eingeführt. Intendant Carsten Ramm: „Die Einstellung unserer Arbeit fällt uns nicht leicht. Aber nachdem der Theaterbetrieb schon seit März ausgesetzt ist und es auch für die kommenden Monate keine Planungssicherheit gibt, müssen wir diesen Schritt schweren Herzens gehen.“ Ramm weiter: „Jetzt richten wir den Blick auf die nächste Spielzeit und hoffen, dass wir unsere Pläne umsetzen können. Wir wollen die Proben für die ersten Premieren der neuen Saison am 15. Juni beginnen. Wir setzen alles daran, ab September wieder zu spielen.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.05.2020