Termine der FG

Hettingen.Der närrischer Endspurt der „Hettemer Fregger“ sieht Folgendes vor: Das Narrenbaumstellen der Fastnachtsgesellschaft findet am Samstag, 22. Februar, um 13.31 Uhr am „Latschari“ statt. Um 20.01 Uhr startet dann wieder die ultimative Cocktailparty im Lindensaal. Die Prunksitzung der FG ist am Sonntag, 23. Februar, um 19.31 Uhr im Lindensaal, Saalöffnung um 18.30 Uhr. Für die Prunksitzung sind noch Eintrittskarten erhältlich. Diese können bei Melanie Strebel, Telefon 06281/557739, bestellt werden. Bei Anrufbeantworter Name und Telefonnummer angeben. Rückruf erfolgt auf jeden Fall. Am Montag, 24. Februar, heißt ab 13 Uhr der „Bolle“ zur Einkehr im Gasthaus „Zur Wanderlust“ willkommen. Ab 14 Uhr ist Narrentreiben durch die Straßen und den örtlichen Gaststätten. Um 15 Uhr schließt sich der Dämmerschoppen mit Ziehung des VIP-Gewinners im Lindensaal an. Die „Hettemer Äschesäck“ nehmen am Umzug in Osterburken teil. Abfahrt des Busses ist um 12.45 Uhr am „Latschari“. Ab 17 ist Fasnachtsausklang in der „Gruft“. Gegen 21.30 Uhr wird dann die Fastnacht hinter dem Feuerwehrgerätehaus verbrannt.

