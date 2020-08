Termine ab Montag

Buchen.Auch in den Sommerferien finden im Mehrgenerationenhaus, unter Einhaltung des eigens für das Haus erstellten Hygienekonzepts und der erforderlichen Abstandsregeln, verschiedene Aktivitäten statt. Entgegen der sonstigen Handhabung müssen derzeit Anmeldungen für alle Angebote erfolgen. Anmeldungen bei Manuela Ernst, Telefon 0170/8568662, ernst@mehrgenerationenhaus-buchen.de.

Am Montag, 10. August, ab 14 Uhr findet der Stricktreff statt. Am Montag um 19 Uhr findet die Gesprächsrunde „Der Ruhestand“ statt. Am Dienstag, 11. August, gibt es verschiedene Line-Dance-Termine für Anfänger und Fortgeschrittene am Nachmittag und am Abend. Dienstags ab 14 Uhr ist Gartentreff. Am Mittwoch, 12. August, ist von 10 bis 10.45 Uhr und von 11 bis 11.45 Uhr Line dance für Kinder im Rahmen des Ferienprogramms.

Am Mittwoch ist ab 15 Uhr Kaffeetreff. Am Mittwoch findet um 19 Uhr die Gesprächsrunde „Mensch und Farben“ über Einfluss und Wirkung von Farben statt. Am Donnerstag, 13. August, ist ab 14.30 Uhr Frauencafé. Am Freitag, 14. August, findet ab 15 Uhr im Rahmen des Ferienprogramms eine Waldwanderung statt. Eine weitere Waldwanderung ist am Sonntag, 16. August, ab 14 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020