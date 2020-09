Teilstück wird zur Einbahnstraße

Buchen.Bauarbeiten an der Gas- und Wasserleitung finden ab Dienstag, 29. September im Einmündungsbereich Walldürner Straße/ Präsident-Wittemann-Straße statt. Daher ist es notwendig die Walldürner Straße stadtauswärts ab der Höhe Volksbank Franken bis zum Kreisel an der Post zu einer Einbahnstraße zu erklären, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. . Wer von der Walldürner Höhe stadteinwärts fährt, wird am Kreisel an der Post in Richtung der Straße „Am Haag“ gelenkt. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich 2. Oktober beendet sein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.09.2020