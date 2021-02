Teil zur Fastnacht beigetragen

Hettingen.Die „Hettemer Fregger“ ließen es sich nicht nehmen, in der diesjährigen Kampagne ihren Teil zur Fasnacht 2021 beizutragen. So wurde unter anderem der Narrenbaum am Fasnachtssamstag aufgestellt. Auch gibt es eine aktuelle Auflage der Freggerzeitung, die dieses Jahr in den Hettemer Geschäften und in der Apotheke am Musterplatz in Buchen ausliegt. Für die Aktiven hat sich die FG Hettemer Fregger einen besonderen Dank ausgedacht. Es wurde ein Mund- und Nasenschutz mit Aufdruck beschafft und diesen allen Aktiven zusammen mit einem Dankschreiben zugestellt. Ferner wurden über Facebook und Instagram verschiedene Videos gepostet. Die Fregger bedankten sich bei allen Hettemern, Freunden und Gönnern und freuen sich schon auf die Kampagne 2022.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.02.2021