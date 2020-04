Götzingen.Sehr zur Freude der Akteure des Musikvereins Götzingen sind die inzwischen sechs sonntäglichen „Balkonkonzerte“ zur Auflockerung der Corona-Tristesse bei der Bevölkerung auf eine sehr positive Resonanz gestoßen.

Deshalb haben sich die Musiker kurzfristig entschlossen, die Einwohner der Ortschaft am heutigen Donnerstag beim Übergang in den Wonnemonat Mai mit einem weiteren „Balkonkonzert“ unter dem Motto „Tanz in den Mai @ Home“ zu erfreuen.

Fröhliche Maienklänge

Die Aktiven der Musikkapelle lassen von den Balkonen oder Fenstern ihrer Wohnungen aus eine Welle fröhlicher Maienklänge über das ganze Dorf hinweg erklingen. Los geht es um 19.31 Uhr mit dem Lied „Komm lieber Mai“ und um 19.36 Uhr folgt die Melodie „Der Mai ist gekommen“.

Alle Götzinger sind eingeladen, diesem individuellen Mai-Konzert zu lauschen und die Stücke gesanglich zu begleiten. jm

