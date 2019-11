Tagesgeschäft nur schwer zu bewältigen

Beim DRK-Kreisverband Buchen ist die Unsicherheit groß. Ein Teilverkauf an das DRK Mosbach wird befürchtet. Es geht um Rettungsdienst und Krankentransport.

Buchen. „Wir engagieren uns bei der Blutspende und stellen den Rettungsdienst und die Krankentransporte im Altkreis Buchen sicher“, heißt es auf der Homepage des DRK-Kreisverbands Buchen. Es soll aber Pläne geben, nach denen Rettungsdienst und Krankentransport an den Kreisverband Mosbach abgegeben werden sollen. Der soll dem Schritt laut FN-Informationen schon zugestimmt haben. Ein Beschluss von Buchener Seite stehe aber noch aus. Das Gesamtpräsidium tagt wohl am 11. November, wo dann eine Entscheidung fallen soll.

Schon über einen längeren Zeitraum geht nach FN-Informationen das Verkaufsgespenst im DRK Buchen um. Die Informationen von Seiten der Geschäftsführung sollen mehr als spärlich sein. Die Unsicherheit habe zu einer Blockade für künftige Investitionen geführt. Sogar Mitarbeiter hätten das DRK Buchen bereits verlassen, weil sie dort keine Zukunft mehr für sich sahen. Befürchtet wird vor allem, dass durch die Weggabe von Rettungsdiensten und Krankentransporten die Haupteinnahmequelle des DRK-Kreisverbands Buchen versiegt.

„Lösung finden“

„Wir fordern alle Verantwortlichen auf, eine Lösung zu finden, die die Standorte und Abteilungen des DRK-Kreisverbands Buchen sowie die Arbeitsplätze aller Beschäftigten sichert. Wir fordern ebenso wie die Beschäftigten, Klarheit und Transparenz über die Zukunft des Kreisverbands und stehen hinter dieser Forderung“, erklärte am Dienstag Arne Gailing, Gewerkschaftssekretär bei Verdi in Heilbronn, auf FN-Anfrage. Das Fortbestehen des DRK in Buchen stelle nicht nur eine funktionierende Rettungs- und Notfallversorgung sicher, sondern trage auch mit seinen Diensten einen Großteil der ambulanten Versorgung und Erst-Helfer-Ausbildung in der Region. „Die Arbeit des Deutschen Roten Kreuzes sehen wir als Sicherung der Daseinsvorsorge der Bevölkerung. Diese Arbeit wird durch den Kostenträger nicht immer kostendeckend refinanziert, trotzdem oder besser, genau deswegen gehört es zur politischen Verantwortung, dafür zu sorgen, dass auch in Zukunft tarifgebundene und zuverlässige Wohlfahrtsverbände diese gesellschaftliche Aufgabe übernehmen können“ , so Gailing weiter.

„Der DRK-Kreisverband Buchen besteht aus zwölf Ortsvereinen und ist mit den vier Rettungswachen, den Diensten der Helfer vor Ort, dem Sanitätsdienst, dem Katastrophenschutz und vielen sozialen Diensten und Kursangeboten für rund 70 000 Einwohner tätig“ fasste Bürgermeister Roland Burger, Präsident des Buchener DRK-Kreisverbandes, zusammen. Nach personell und finanziell schwierigen Jahren habe er im Juni bei der DRK-Kreisversammlung in Walldürn zum ersten Mal deutlich bessere Zahlen verkünden können. Was er damals als „große Herausforderung und größtes Risiko“ benannt habe, nämlich das Tagesgeschäft im Rettungsdienst zu bewältigen, sei nach wie vor das drängendste Problem.

Landesweit großer Mangel

Um die Schichtdienste aufrecht erhalten zu können, brauche es Notfallsanitäter und Rettungsassistenten. Und die seien praktisch nicht zu bekommen, landesweit herrsche hier ein sehr großer Mangel. „Obwohl wir immer auch selber ausgebildet haben, sind mittlerweile elf von 41 Stellen im Rettungsdienst – im Juni waren es noch sieben von 41 Stellen – unbesetzt“, hob Burger hervor. Nur mit ganz großen Anstrengungen beziehungsweise zusätzlichen Schichten der Mitarbeiter und durch den Einsatz von Fremdpersonal von externen Dienstleistern könne der Rettungsdienst derzeit aufrechterhalten werden.

Wichtige Aufgaben

Das DRK erfülle viele wichtige Aufgaben. „Beim Rettungsdienst aber geht es um Menschenleben, weshalb wir ganz besonders unter Druck stehen“, meinte der DRK-Präsident. Um hier die organisatorische Basis zu verbreitern, würden aktuell unter Einbindung des DRK-Landesverbandes Baden-Württemberg mit dem DRK-Kreisverband Mosbach Gespräche mit dem Ziel geführt, im Interesse der Bevölkerung zukunftsfähige Strukturen schaffen. „Ich bitte um Verständnis, dass ich vor Abschluss dieser Verhandlungen keine genaueren Angaben machen kann“, ließ Burger die genauen Inhalte der Gespräch offen.

Vom Kampf mit den Hilfsfristen im Rettungsdienst und von „erheblichen Personalproblemen“ hatte Burger bereits im März bei der Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins Osterburken berichtet. Deutlicher wurde er dann im Juni bei der Versammlung des DRK-Kreisverbands Buchen in Walldürn. Wegen Personalmangels und sieben Kündigungen habe man seit April dieses Jahres einen Teil der Rettungswagen durch externes Personal eines Personaldienstleisters besetzt, da ansonsten eine gesetzeskonforme Besetzung der Fahrzeuge nicht möglich gewesen wäre, hatte Burger dort verkündet. Wegen dieser schwierigen Personalsituation befinde man sich in Gesprächen mit dem DRK-Landesverband und dem DRK-Kreisverband Mosbach mit dem Ziel, einen gemeinsamen Rettungsdienst im Neckar-Odenwald-Kreis aufzustellen, so der Präsident des DRK-Kreisverbands Buchen im Juni.

