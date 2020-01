Buchen.Ein Tag der offenen Tür am Burghardt-Gymnasium findet am Freitag, 7. Februar, ab 14.45 Uhr für Eltern und Kinder statt. Die Kinder können an vielen Stationen durch Mitmachen und Zuschauen Einblicke in das Unterrichtsangebot des Gymnasiums erhalten. Ausstellungen zeigen die Vielgestaltigkeit des Schullebens und informieren über laufende Projekte. Beim Eintreffen erhalten alle Besucher an den Eingängen der verschiedenen Gebäude des BGB ein Informationsblatt, auf dem Räume, Wege und Zeiten für Aktionen dargestellt sind. Eltern können nach Belieben ihre Kinder begleiten oder sich in einem der Café-Bereiche mit Elternvertretern, Lehrern oder Schülern austauschen. Durch die Ausstellung des Modells und der Pläne des Um- und Neubaus wird gezeigt, welche Möglichkeiten sich durch die laufenden Baumaßnahmen auftun werden. Für Geschwisterkinder wird ein Spielzimmer eingerichtet. Die Sozialmentoren betreuen Kinder ab zwei Jahren von 14.35 bis 19 Uhr. Schulleitung und Lehrerkollegium sowie die Schulsozialarbeiterin stehen für Gespräche zur Verfügung. Der Tag der offenen Tür endet um 19 Uhr.

Die Anmeldetermine für die Fünftklässler sind am Mittwoch, 11., und Donnerstag, 12. März, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr. Weitere Einzelheiten zu den erforderlichen Unterlagen auf der Homepage www.bgbuchen.de.

