Täglich knapp 20 Lebensmittellieferungen

Buchen.Der DRK-Kreisverband Buchen hat in Zusammenarbeit mit dem Verband in Mosbach ein Servicetelefon eingerichtet, an das sich Personen wenden können, wenn sie in Zeiten von Corona Hilfe beim Einkaufen benötigen (die FN berichteten).

Einkaufsliste erstellen

Geht ein Anruf am Servicetelefon ein oder landet eine Mail im Postfach des DRK, wird eine Einkaufsliste mit den Lebensmitteln und Hygieneprodukten erstellt, welche die Person braucht.

Diese wird dann entweder an einen Helfer vor Ort weitergeleitet, der die Dinge einkauft und der Person vorbeibringt, oder das DRK holt die Nahrungsmittel selbst beim Händler ab und bringt die Bestellung zu den Leuten nach Hause. Täglich werden so knapp 20 Fahrten organisiert und durchgeführt.

Kooperation mit Märkten vor Ort

Dabei arbeitet das DRK mit ansässigen Supermärkten, Bäckereien und Metzgern zusammen. Zu diesen zählen Läden in Buchen, Adelsheim, Hardheim und Mosbach. Sie verpacken anhand der Bestellliste die Lebensmittel so, wie der Anrufer dies vorher angegeben hat. Die Helfer holen dann ein zum Ausliefern fertiges Paket ab.

Das bringt den Vorteil mit sich, dass die Lebensmittel und Hygieneprodukte so wenig wie möglich angefasst werden und die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung von Corona so gering ist, wie möglich. Wenn die Pakete abgeholt sind, werden diese zu den Leuten nach Hause gebracht.

Da auch bei der Auslieferung auf den Sicherheitsabstand geachtet werden muss, stellen die Helfer den Karton mit Lebensmitteln vor die Haustür, klingeln und treten zurück. Auch die Tür sollen sie nicht öffnen, um unnötige Übertragungsmöglichkeiten zu vermeiden.

Wenn der Helfer weggetreten ist, holen die Leute das Paket in die Wohnung, wobei auch eine kurze Unterhaltung geführt werden kann.

Die Bezahlung erfolgt dann auch wieder kontaktlos, entweder per Überweisung oder PayPal. nb

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.04.2020