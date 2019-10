Suche nach besten Spielern

Hettingen.Anlässlich des 100-Jahr- Jubiläums des FC Viktoria Hettingen im nächsten Jahr läuft bereits jetzt die Wahl zu der „Jahrhundertelf“ des Vereins.

Wer waren die Spieler, die auf den Sportplätzen in Hettingen und Umgebung das FC-Wappen mit Stolz und außergewöhnlichem Können auf den Platz gebracht haben? Generationen von Heddemern pilgern schon seit jeher auf die Sportplätze auf dem „Hartmannsacker“ am „Alten Sportplatz“ und natürlich seit 1960 auf die Sportplätze an der Turnhalle. Zu jeder Zeit spielten wahre Legenden in Hettingen, diese sollen nun in einer Auswahl, die niemals so zusammenspielen konnte, als „Jahrhundertelf“ von Hettingen gewählt werden. Bei der Bäckerei Slepkowitz, im Sportheim und beim Kaufhaus Kuhn gibt es hierzu die entsprechenden Flyer zur Wahl der Spieler und des Trainers. Es stellt sich nun die Frage, wer die Heddemer Spieler waren, die den FC im Ort und auch außerhalb mit ihrer Spielweise dauerhaft geprägt und beeindruckt haben.

Seitens des FC wurde eine Vorauswahl getroffen, aus welcher die Elf gewählt werden soll. Die ausgefüllten Flyer können bei einem der genannten Geschäfte in Hettingen abgegeben werden. Aus allen abgegebenen, gültigen Stimmzetteln werden drei Gewinner gezogen, die ein FC-Fan-Paket erhalten. ksc

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.10.2019