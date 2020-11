Substanzerhalt an 285 Straßen und 40 Brücken

Buchen.Neben Informationen zum Glasfaserausbau (wir berichteten) beschäftigten sich die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr im Laufe in ihrer Sitzung im Hugo-Geisert-Saal in Buchen mit dem Projekt „Römer-Pfade“ sowie mit Erhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen und Brücken.

Landrat Dr. Achim Brötel erklärte, dass die Pandemie nicht nur den Breitbandausbau erschwere, sondern auch die Tourismusbranche in eine extrem schwierige Lage gebracht habe: „Viele Betriebe kämpfen trotz großzügiger Hilfen des Bundes faktisch um ihr Überleben“, so Brötel. Umso wichtiger sei es , gerade jetzt schon konkrete Perspektiven für die Zukunft entwickeln, um damit auch Mut zu machen.

Rundwanderwege entstehen

Ein Projekt, von dem man sich sehr viel verspreche, seien die „Römer-Pfade“, wo schon umfangreiche Vorarbeiten geleistet worden seien.

Den Stand stellte dann die Leiterin der Touristikgemeinschaft Odenwald (TGO) Tina Last vor: „Im Rahmen des Projekts sollen im Landkreis mehrere Rundwanderwege zwischen vier und 25 Kilometer Länge entstehen, die inhaltlich durch das Leitthema Römer miteinander verknüpft sind. Dabei wird eine Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband als „Kurzer Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ angestrebt“, so Last zu der geplanten Attraktivitätssteigerung der Urlaubsregion. Momentan seien allerdings nur drei von zehn durch die Kommunen eingereichten Wege zertifizierbar. „Bei den anderen müssen wir noch nacharbeiten.“

Die TGO, die Kreisentwicklung und der Odenwaldklub versuchten daher gerade mit den beteiligten Kommunen, die konzeptionellen Planungen zu optimieren. Es geht darum, neue Wegstrecken zu suchen oder alternative Routenführungen für einzelne Abschnitte eines Weges zu finden. Parallel dazu erfolgt eine Kostenkalkulation für die Haushaltsplanung der einzelnen Kommunen.

Ende November wolle man das endgültige Konzept vorstellen und über eine Umsetzung der „Römer-Pfade“ entscheiden, damit entsprechende Förderanträge gestellt werden können. „Unser großes Ziel ist es, das Projekt auf der CMT im Jahr 2022 zu präsentieren“, unterstrich Last den ambitionierten Zeitplan. Die Ausschussmitglieder begrüßten die geplanten Maßnahmen einstimmig.

Maßnahmen für eine Million Euro

„Nach der Behandlung der digitalen Netze und des Wandernetzes möchte ich Sie, wie jedes Jahr, über den Substanzerhalt der 258 Kilometer Kreisstraßen und insgesamt 40 Brücken informieren. Denn dafür bewilligen Sie uns ja jährlich Haushaltsmittel in Höhe von einer Million Euro“, sagte der Leiter des Fachdiensts Straßen Harald Steinbach anschließend bei der Vorstellung der in diesem Jahr durchgeführten Maßnahmen. Demnach wurden die Kreisstraße K 3901 zwischen Zimmern und Schlierstadt, die K 3911 zwischen Rütschdorf und der Kreisgrenze zu Bayern und die K 3949 zwischen Dallau und Katzental saniert. Dafür fielen Kosten von 865 000 Euro an.

Im Bereich der Brückensanierungen wurden im Rahmen des Landes-Förderprogramms für den Erhalt der ehemaligen Bahnbrücke Walldürn im Zuge der K 3910, der Morrebachbrücke in Buchen (K 3916) und der Rinschbachbrücke in Hemsbach (K 3954) insgesamt 990 000 Euro investiert. Im Gegenzug erhielt man dafür Zuschüsse in Höhe von rund 400 000 Euro. „Schnelles und konzeptionelles Arbeiten lohnt sich. So ist es uns nämlich gelungen, einen Großteil der anstehenden Brückensanierungen schon in diesem Jahr zu erledigen. Das zahlt sich jetzt aus, weil sich die Förderkonditionen künftig leider deutlich verschlechtern werden. Umso mehr will ich aber unserem Fachdienst dafür danken, dass er wieder einmal den richtigen Riecher gehabt hat“, unterstrich der Landrat mit Blick auf die Brückensanierungen.

Planungen für 2021 vorgestellt

Steinbach stellte dann noch die Planungen für das kommende Jahr vor. So sei im Bereich der Kreisstraßen vorgesehen, die K 3910 ab der Wohlfahrtsmühle in Richtung Dornberg (talseitig), die K 3926 im Bereich der Einmündung zur Therme Waldbrunn, die K 3927 Reststück der Ortsdurchfahrt Strümpfelbrunn, die K 3949 Katzental nach Waldmühlbach und die K 3960 Erlenbach nach Marlach bis zur Kreisgrenze zu sanieren. Zudem stehen Erhaltungsmaßnahmen an der Erlenbachbrücke in Erlenbach an.

„Der Ausbau der K 3969 im Jahr 2022 ist dringend erforderlich und wirft bereits seine Schatten voraus“, erläuterte Harald Steinbach. Die Straße verbindet die L 524 bei Waldauerbach mit der L 585 in Schloßau. Das Teilstück Abzweig L 524 bis Waldauerbach sei bereits ausgebaut. Im weiteren Verlauf sei die Kreisstraße zwischen den Ortsteilen Waldauerbach und Schloßau aber in einem schlechten Zustand, schmal und kurvenreich. Aufgrund neuer Zuschussrichtlinien des Landes ist die K 3969, auf der im Schnitt über 700 Fahrzeuge am Tag unterwegs sind, künftig förderfähig und es wurde eine Aufnahme in das entsprechende Programm beantragt.

Der Ausbau sieht eine Verbreiterung und Verbesserungen in den Kurvenbereichen vor. Für die Maßnahme sind 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Die erwartete Zuschussquote liegt bei 50 Prozent. Nach kurzer Aussprache stimmten die Ausschussmitglieder dem Ausbau einstimmig zu.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020