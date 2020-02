Streit unter jungen Männern

Hettingen.Noch ist unklar, warum vier junge Männer nach einer Faschenachtsveranstaltung hinter dem Lindensaal in Hettingen miteinander in Streit geraten sind. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gingen zwei 21-Jährige auf einen ebenfalls 21 Jahre alten Mann los und schlugen und traten auf diesen ein. Verletzt wurde dabei auch ein zunächst unbeteiligter weiterer 21-Jähriger. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes beendeten die Auseinandersetzung und alarmierten die Polizei. Während die beiden Geschädigten mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht wurden, begaben sich die beiden Angreifer ebenfalls dorthin, um ihre Blessuren versorgen zu lassen. Um zu verhindern, dass der Konflikt wieder aufflammte, fuhr vorsorglich eine Polizeistreife mit zum Krankenhaus.

