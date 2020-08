Street-Art in der Marktstraße

Buchen.Im Rahmen von „Genieß Dei Buche“ zaubert an diesem Freitag Chris McCollough aus Hardheim ein Kunstwerk in die Fußgängerzone. Die Street-Art-Künstlerin zeichnet auf den neu sanierten Bereich in der Marktstraße vor Knapp’s Laden ein Kunstwerk passend zur Baustelle. Ab 9 Uhr kann man gespannt sein und Chris McCollough über die Schultern schauen. Auch die Händler haben wieder bis 20 Uhr geöffnet und bieten den Kunden attraktive Angebote, Rabatte und vieles mehr.

Vor dem Alten Rathaus gibt es diesen Freitag Hot Dogs in verschiedenen Variationen sowie Pommes mit hausgemachten Saucen. Neu vertreten ist das Gasthaus zum Löwen mit seinem Verkaufswagen „Löwenschänke“. Leckere Italienische Köstlichkeiten wie Arancini und Törtchen bietet Gaberlifestyle an und auch Knapp’s Laden ist wieder mit dabei und bietet Cocktails direkt vorm Ladengeschäft an.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.08.2020