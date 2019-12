Stössel mehrfacher Preisträger

Hainstadt.Der Schützenverein Hainstadt hat im Rahmen seiner Weihnachtsfeier die Vereinsmeister geehrt. Beim Schießen mit dem Luftgewehr (offene Klasse) setzte sich Schützenmeister Andreas Stössel mit 374 Ringen vor Dominik Benning (370), Matthias Puffer (360) und Stefan Eid (343) durch.

Das beste Ergebnis in der Disziplin Luftgewehr Schüler hatte mit 178 Ringen Yannik Lang vorzuweisen. Er wurde Vereinsmeister vor Annalena Eid (157). Auch in der Kategorie Luftgewehr 3-Stellung der Schüler setzte sich Yannik Lang mit 529 Ringen vor Annalena Eid (465) durch.

In der Kategorie Luftgewehr Auflage Senioren wurde Helmut Pöpperl mit 310,8 Ringen zum Vereinsmeister gekrönt. Auf den weiteren Plätzen folgten Gisbert Butschbacher (304,8), Edgar Mayer (299,0) und Oswald Link (292,9).

Andreas Stössel krönte sich mit folgenden Ergebnissen in weiteren Disziplinen zum Vereinsmeister: Kleinkaliber 100 Meter Herren (284), Kleinkaliber 50 Meter Herren (274), Kleinkaliber 50 Meter liegend Herren (573), Ordonanzgewehr geschlossene Visionierung 100 Meter Herren (334), Ordonanzgewehr Auflage 100 Meter Herren (91) und Großkaliber Zielfernrohrgewehr 100 Meter Herren (100).

Bei den Schützen mit der Luftpistole in der offenen Klasse belegte Helmut Pöpperl mit 339 Ringen den ersten Platz, gefolgt von Sander Alexander (285).

In der Disziplin Luftpistole Auflage Senioren belegte wiederum Helmut Pöpperl mit 299,2 Ringen den ersten Platz vor Eid Stefan (276,9), Ernst Scheiwein (276,6) und Anton Kusch (266,6).

Helmut Pöpperl durfte sich außerdem in den folgenden Disziplinen als Vereinsmeister feiern lassen: Kleinkaliber 50 Meter Auflage Senioren (277), Pistole 50 Meter Senioren (211) und Pistole 50 Meter Auflage Senioren (267). Am Ende reihte sich noch Thomas Lutz in der Disziplin Pistole (9mm) 50 Meter Herren mit 341 Ringen in die Reihen der Vereinsmeister ein.

Jugendleiter Eid Stefan übergab schließlich einen Pokal an Yannik Lang, der die Kreisjugendrunde 2019 als bester Schütze abgeschlossen hatte.

