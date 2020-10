Störungen und Ausfälle möglich

Neckar-Odenwald-Kreis.Die UKW-Sendeantenne am Standort Buchen weist Schäden auf, die kurzfristig repariert werden müssen. Während der Reparaturarbeiten kommt es im Verbreitungsgebiet des SWR-Senders in Buchen in der Zeit vom 19. bis 21. Oktober zu Leistungsreduzierungen und Ausfällen.

Betroffen sind die SWR-Radioprogramme, die über diesen Sender ausgestrahlt werden. Bei SWR1 BW, SWR2, SWR3 und „DASDING“ ist mit geringen und teilweise nur das Stadtgebiet Buchen betreffende Beeinträchtigungen zu rechnen.

Mehrere Gemeinden betroffen

Bei SWR4 MA (Studio Mannheim) kommt es hingegen zu Empfangsstörungen in der Region um Buchen. Neben der Stadt Buchen können die Probleme auch in den Gemeinden Adelsheim, Hardheim, Limbach, Mudau, Osterburken und Walldürn auftreten. Je nach Lage und Topographie des Ortes können alternativ SWR4 MA über UKW 104,1 oder SWR4 HN über UKW 105,5 oder 106,6 empfangen werden.

Die Reparaturarbeiten werden in folgenden Zeitfenstern durchgeführt: Am 19. kommt es zu Abschaltungen zwischen 12 und 18 Uhr, am 20. zwischen 8.30 und 18 Uhr und möglicherweise am 21. zwischen 8.30 und 14 Uhr. Nach den Arbeiten werden die Programme wieder uneingeschränkt empfangbar sein.

Wer Fragen zu den notwendigen Leistungsreduzierungen und Abschaltungen hat, kann sich an die technische Beratung des SWR, Mail an technischeberatung@SWR.de oder Telefon 0711/285111555, wenden. Informationen gibt es auch unter www.SWR.de/empfang im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.10.2020