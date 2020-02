Stimmung in der Halle und „uff de Gass“

„Kummt uns besuche – an Faschenacht in Buche“. Unter diesem Motto beginnt am „Schmutzigen Donnerstag“ die heiße Phase der Buchener Fastnacht.

Buchen. Der Samstag steht wieder ganz im Zeichen der närrischen neunten „Hallesitzung“ und des nun schon elften „Wertschafsdreibens“.

Bereits seit Monaten waren die Organisatoren vom Runden Tisch unter Leitung von Eva Herzmann dabei, ein buntes Programm auf die Beine zu stellen. In enger Zusammenarbeit mit der FG Narrhalla und ihrem Vorsitzenden Herbert Schwing wird sich die Stadthalle wieder in einen bunten Narrentempel verwandeln. Neben Wagenrad, Männerballett und dem Frauenbund werden auch die Wartbergspatzen wieder mit dabei sein. Die sogar mit einem närrischen Jubiläum: 55 Jahre auf der Buchener Faschenachtsbühne. Natürlich wird es wieder einige Überraschungen geben, Gardetanzgruppen und Tanzmariechen werden ebenfalls erwartet. Die Buchener Stadtkapelle sorgt wie gewohnt für den musikalischen Rahmen mit Tanz, durch das Programm führt Uwe Ristl.

In der Kombination im weiten Umkreis einmalig findet parallel dazu wieder das „Wertschaftsdreibe“ statt: Durch den „Prinz Carl“, den „Reichsadler“, die „Sonne“, das „Alte Milchhäusle“, den „Schwanen“ und den „Löwen“ werden sechs Gruppen ziehen und für beste Unterhaltung sorgen. Am Start sind die Pitchers, Norddeutsche Krachkapelle, die Fischer-Chöre, die Morreschnorranten und das Männerballett. Hut ab vor dieser Leistung: Viele Auftritte und viele Kilometer durchs Städtle für die Buchener Kneipenfaschenacht. Die Wirtschaften sind traditionell gut besetzt, deshalb bei Platzbedarf schnell mit den Wirten in Verbindung setzen.

Die FG „Narrhalla“ will in diesem Jahr mit dem Kinderumzug am Dienstag einen Höhepunkt setzen. Beginn ist am Museumshof, von dort geht es in die Stadthalle (nicht in den Wimpinasaal) zum Kindernachmittag. Hier wartet ein buntes Programm mit Garden und Schautänzen, Büttenreden und natürlich der Kostümprämierung auf die junge Narrenschar. mh

