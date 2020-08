Stets Verantwortung übernommen

Buchen.Bei einer Feierstunde in der Volksbank Franken wurden Iris Geier, Stephan Heyder, Johannes Lehrer und Lothar Weber für jeweils 40-jährige Tätigkeit geehrt. Vorstandsmitglied Karin Fleischer begrüßte die anwesenden Gäste, beglückwünschte die Jubilare und würdigte das Engagement, die Zuverlässigkeit und die stete Bereitschaft der Geehrten, Verantwortung zu übernehmen und ihre hohe Fachkompetenz in den jeweiligen Aufgabenbereichen einzubringen. Nach den einleitenden Worten skizzierten die beiden Vorstandsmitglieder Fleischer und Rainer Kehl die beruflichen Werdegänge der Geehrten und lobten deren langjährige Zugehörigkeit.

Laufbahn der Jubilare

Iris Geier wurde nach dem Abschluss der Wirtschaftsschule im Jahr 1980 bei der damaligen Spar- und Kreditbank Walldürn eingestellt und in der Buchhaltung eingesetzt. Ab dem Jahr 1984 war sie für den Kundenempfang im Vorstandsbereich sowie die Telefonzentrale verantwortlich. Aufgrund organisatorischer Änderungen wechselte sie im Jahr 2014 in den Zahlungsverkehr der Hauptstelle Walldürn, wo sie bis heute in der Zahlungsverkehrsabwicklung inklusive Kontrolle der Datensätze tätig ist.

Stephan Heyder wurde nach Beendigung seiner dreijährigen Ausbildung zum Bankkaufmann im Jahr 1983 zunächst im Service der Filialen Buchen, Eberstadt, Waldhausen sowie Hettigenbeuern eingesetzt. Nach erfolgreichen Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen übernahm er ab dem Jahr 1987 Verantwortung im Marktbereich Hettingen als Serviceberater und nahm ab 1997 zusätzlich die Funktion des Gruppenleiters im Serviceteam wahr. Seit dieser Zeit gilt Stephan Heyder als kompetenter und verlässlicher Ansprechpartner im Marktbereich Hettingen. Heyder hat die positive Entwicklung des Beratungsteams in Hettingen maßgeblich mitgeprägt.

Die berufliche Laufbahn von Johannes Lehrer startete zunächst mit der Ausbildung zum Industriekaufmann bei der Firma OKW in Buchen. Nach dem Grundwehrdienst und kurzzeitiger Tätigkeit bei der Verrechnungsstelle für die katholische Kirchengemeinde in Buchen begann er am 1. April 1980 seine Tätigkeit bei der Volksbank Franken. Zunächst wurde er in der zentralen Geldversorgung in Buchen eingesetzt. Ab Oktober 1984 übernahm Lehrer Verantwortung als Serviceberater im Beratungsteam der Hauptstelle Buchen. In dieser Zeit absolvierte er erfolgreich die berufsbegleitende Ausbildung zum Bankkaufmann. Durch mehrere Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen erwarb Lehrer im Jahr 1987 die Legitimation als Individualkundenbetreuer.

Im Februar 2001 folgte das Führungsseminar an der Akademie Karlsruhe. Aufgrund seiner umfangreichen Qualifikationen wurde ihm 1999 die Verantwortung als Teamleiter „Privatkundenberatung“ im Beratungsteam Buchen übertragen. Besondere Verdienste hat sich Johannes Lehrer in seiner über 20-jährigen Tätigkeit als Mitglied des Betriebsrates erworben. Als Sprachrohr der Belegschaft fungierte er dabei über sechs Jahre als Vorsitzender. Unter seiner Ägide initiierte und organisierte er einige betriebliche Veranstaltungen, die noch heute im Jahreskalender hohen Anklang finden.

Lothar Weber begann am 1. August 1980 die Ausbildung zum Bankkaufmann und wurde anschließend im Kundenservice der Hauptstelle Walldürn eingesetzt. Im Jahr 1985 wechselte er in die Kreditberatung der Kreditabteilung Walldürn, wo er nach verschiedenen Fortbildungen ab 1998 als Bereichsleiter Kredit Verantwortung übernahm. Aufgrund seiner fundierten Fachkenntnisse wurde ihm im Jahr 2000 nach der Fusion mit der Volksbank Franken Buchen die Bereichsleitung im Kreditrisikomanagement übertragen. Handlungsvollmacht wurde ihm im Mai 2000 erteilt. Aufgrund seiner fundierten Fachkenntnisse verbunden mit dem erfolgreichen Abschluss des Genossenschaftlichen Bank-Führungsseminars an der ADG Montabaur wurde er im Januar 2003 zum Prokurist ernannt und mit erweiterten Aufgabenstellungen in der Geschäftsleitung und in der anspruchsvollen Firmenkundenbetreuung betraut.

Die Vorstandsmitglieder Rainer Kehl und Karin Fleischer überreichten jeweils die Urkunde der Volksbank Franken mitsamt Präsent sowie die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer.

Treue und zuverlässige Mitarbeiter

Im Namen der Städte Buchen und Walldürn gratulierten Bürgermeister Roland Burger sowie der stellvertretende Bürgermeister Fabian Berger auch im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann und übergaben die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg. Sie erklärten übereinstimmend, dass die Volksbank Franken sich glücklich schätzen darf, solch engagierte und treue Mitarbeiter in ihren Reihen zu haben. Die kommunalen Vertreter übergaben die Treuemedaille der Stadt und dankten für die langjährige Betriebstreue.

Der Betriebsratsvorsitzende Mike Dell überbrachte die Glückwünsche der gesamten Belegschaft, gratulierte zum Arbeitsjubiläum und überreichte den Jubilaren ein Geschenk.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.08.2020