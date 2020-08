Stets mit den Schülern identifiziert

Buchen.Für Pia Biemer und Klaus Roos geht nicht nur das Schuljahr, sondern auch das schulische Leben zu Ende.

Am vergangenen Mittwoch wurden die beiden gestandenen Lehrkräfte der Helene-Weber-Schule (HWS) von Schulleiter Christof Kieser in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Herausforderung zum Abschluss

In seiner Rede betonte er das unermüdliche Engagement beider Kollegen, die in vielen Jahren unzählige Schüler in deren Werdegang begleitet hatten. Nun können beide einen neuen Lebensabschnitt beginnen. Gerade mit Blick auf das vergangene Schuljahr wurde deutlich, wie vielfältig und herausfordernd der Schulalltag sein kann – auch für gestandene Kollegen, die scheinbar schon alles erlebt zu haben schienen. Doch Corona belehrte auch die beiden zukünftigen Ruheständler eines Besseren.

Pia Biemer, technische Oberlehrerin, durfte beispielsweise plötzlich – wie so viele – in den ersten Wochen der Pandemie das Schulhaus nicht mehr betreten. Das war in all den Jahren seit 1984, als sie an der Schule begann, noch nicht passiert. Die „gute Seele der HWS“, die nach Angaben von Kieser in ihrem Bereich der Hauswirtschaft die kleinen „Nebensächlichkeiten des Alltags“ so gut verwaltete, durfte plötzlich nicht mehr wirken.

Dabei war es Pia Biemer immer wichtig, sich stark mit dem Schulleben und der Schule selbst zu identifizieren. Und so war es kein Wunder, so Kieser, dass sie auf anderen Wegen aktiv wurde und für Kollegium und Schüler zusammen mit ihren Kolleginnen aus der Hauswirtschaft Schutzmasken nähte, die kostenlos verteilt wurden.

Mädchen und Frauen gefördert

Aber auch sonst konnte man die starke Identifikation mit der HWS immer sehen: Die jahreszeitliche Schmückung des Gebäudes, Beauftragte für Chancengleichheit und Ausbildung einer neuen Generation von Hauswirtschaftslehrerinnen – darunter auch frühere Schülerinnen – sind nur einige ihrer geleisteten Aufgaben und Funktionen. Generell war stets den Schwerpunkt auf Förderung von Mädchen und Frauen in Biemers Wirken ersichtlich – besonders im Bereich der Hauswirtschaft.

Praxisbezug hergestellt

Für Klaus Roos, seit 2012 an der HWS, bot die Corona-Pandemie die Chance, die aktuelle Situation mit seinen Fächern Wirtschaft und Geschichte/Gemeinschaftskunde zu verbinden. Auch sonst war es dem im Gemeinderat Buchens wirkenden Oberstudienrat stets wichtig, Praxisbezug zu den Vorgaben des Bildungsplans herzustellen. Viele Exkursionen und die Mitarbeit an der Übungsfirma der Schule, mit Besuchen von Messen, zeugten von diesem Engagement.

Und auch der zunehmende Anteil von Fernlernkonzepten im Rahmen der Schulschließungen bestätigten das Wirken von Roos, der als einer der ersten Lehrkräfte auf Digitalisierung setzte und deswegen auch als Medienbetreuer an der Schule war.

Schulleiter Kieser wünschte den Beiden vor allem Gesundheit und das Gefühl der Zufriedenheit beim Rückblick auf das berufliche Wirken. Für das Kollegium bedankte sich der Personalratsvorsitzende Lars Schottenberger bei den angehenden Pensionären für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, ehe er an ein Präsent überreichte.

