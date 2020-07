Stets für die Schüler da

Buchen.Dank und Anerkennung gab es für Studiendirektor Heiko Hinninger vom Regierungspräsidium Karlsruhe für die 25-jährige Tätigkeit im Schuldienst des Landes Baden-Württemberg. Und auch das Kollegium der Helene Weber Schule dankte dem stellvertretenden Schulleiter, der stets ein offenes Ohr für Wünsche und Anfragen hat.

Heiko Hinninger begann seinen Schuldienst im Jahr 1996 – zunächst allerdings nicht im Odenwald, sondern in Seifhennersdorf in Sachsen, wo er auch seine spätere Frau Marion kennenlernte. 2001 wurde er an die HWS versetzt, die damals noch Hauswirtschaftliche Schule hieß. 2004 erfolgte die Ernennung zum Oberstudienrat und 2012 die zum Studiendirektor und zum stellvertretenden Schulleiter der HWS. In diese Zeit fällt auch der Aufbau des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums an der Schule, dessen Gestaltung maßgeblich seine Handschrift trägt. Hier betreut und motiviert er als Abteilungsleiter die Schüler der beiden Profilrichtungen, „Pädagogik und Psychologie“ sowie „Gesundheit und Pflege“.

Schulleiter Christof Kieser würdigte in seiner Laudatio die langjährige Arbeit Hinningers in der Schule und dankte ihm für die gute und offene Zusammenarbeit im Schulleitungsteam, für die es ein absolutes Vertrauensverhältnis benötige, welches sich trage. Dies sei seit dem ersten Tag der Zusammenarbeit gegeben gewesen, wofür er danken wolle.

In einer kurzen Dankesrede betonte Hinninger, wie wichtig es ihm sei, Lehrer zu sein und dass die Förderung der Schüler sein wichtigstes Anliegen sei.

