Sternsinger gehen in Corona-Zeiten neue Wege

Götzingen.Da es aufgrund der Kontaktbeschränkungen und umfangreichen Auflagen beinahe unmöglich erscheint, die anstehende Sternsingeraktion wie gewohnt mit Kindern und Jugendlichen durchzuführen, haben sich die Verantwortlichen des Götzinger Gemeindeteams dazu entschlossen, in der kommenden Weihnachtszeit auch hier neue Wege zu gehen. Willkommen sind Eltern mit ihren Kindern, als Gruppe an der weltweit größten Hilfsaktion teilzunehmen. Die Kinder dürfen in diesem Fall auch schon erwachsen sein. In der Durchführung der Aktion Dreikönigssingen sieht das Gemeindeteam ein bedeutendes Zeichen der Solidarität mit den armen und benachteiligten Kindern überall auf der Welt und hofft deshalb, dass das Sternsingen dieses Jahr in der genannten Form stattfinden kann. Es erleichtert die weitere Planung, wenn die Familien, die am Dreikönigstag, 6. Januar, den Segen an die Häuser des Dorfes bringen möchten, sich möglichst bald melden.

Ansprechpartner sind Ilse Aumüller, Telefon 06281/96268, und Matthias Ehrenfried, Telefon 556733. Bei ihnen sind auch nähere Informationen rund um die Aktion zu erhalten.

