Steinschlange am Spielplatz

Unterwittstadt.Ideen braucht man: Auf dem Spielplatz in Unterwittstadt entsteht derzeit eine „Schlange“ aus lauter bunten Steinen, selbst bemalt, in allen Farben und Größen. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Auch dies ist ein Beitrag, um die Corona-Krise möglichst gut zu überstehen. Damit diese Schlange lang wird und schnell wächst, dürfen alle mitarbeiten, so lange bis die Corona-Krise überstanden ist. Danach wird sie gemessen. Diese Schlange soll anschließend zum Denkmal werden, um daran zu erinnern, dass es herausfordernde Zeiten gibt, die man mit Kreativität, Mut und Zusammenhalt überstehen kann. Der Heimat und Kulturverein Unterwittstadt wird diese Steinschlange in ein Denkmal verwandeln. Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.04.2020