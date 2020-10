Steinbruchreste werten Wendeplatz auf

Buchen.Die Arnberghütte der Sektion Buchen des Deutschen Alpenvereins (DAV) verfügt seit kurzem über einen befestigten Wendeplatz, der auch für Feiern genutzt werden kann. Vor allem im Sommer bietet er im Schatten hochgewachsener Bäume ein stimmungsvolles Ambiente.

Wie Vorsitzender Arno Steichler erläuterte, investierte der Verein rund 11 000 Euro zur Finanzierung der Fremdkosten. Außerdem hätten viele Mitglieder viele Stunden lang ehrenamtlich Hand angelegt.

Als die beauftragte Baufirma die bisherige Rasenfläche ausbaggerte, kam eine große Überraschung zutage: In etwa 20 Zentimeter Tiefe befand sich eine Unmenge an Sandsteinfelsen.

Steichler vermutet, dass dies die Überreste eines Steinbruches gewesen sind.

Not macht erfinderisch

Was tun mit so vielen Steinen? Man beschloss, die Felsbrocken zur Einfriedung und Unterfangung des Platzes zu verwenden. Ein originell geformtes Exemplar erhielt einen exponierten Platz entlang des Wegs zur Arnberghütte. Mitglieder bemalten den Stein so, dass es wie ein steinerner Bergwanderschuh aussieht. Nach den Worten von Arno Steichler zählt die Sektion Buchen des Deutschen Alpenvereins rund 2400 Mitglieder. Sie ist damit nach dem TSV Buchen der größte Verein der Stadt. mb

