Stefan Müller-Ruppert wieder mit dabei

Stefan Müller-Ruppert aus Buchen wird auch in diesem Jahr beim Mozartfest in Würzburg mitwirken. Zusammen mit anderen Künstlern plant er eine musikalisch-literarische Wanderung.

Buchen. Eigentlich ist er ja gerade noch rechtzeitig vor Corona in die Rente „entwischt“ – der beliebte Rezitator und Sänger Stefan Müller-Ruppert aus Buchen. So hatte er den Plan, seine Veranstaltungen in der

...