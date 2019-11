Stattliche Schar wohnte gelungenem Einstieg in die Jubel-Session bei

Götzingen.Ganz traditionell auf der Rathaustreppe eröffneten die „Getzemer Narre“ am 11. 11. ihre Kampagne, konkret die 66. Session der Vereinshistorie.

Zum närrischen Auftakt konnte Rene Eberwein eine stattliche Schar an Sympathisanten der „Getzemer Faschenoacht“ begrüßen. Er dankte für das dadurch demonstrierte Interesse an dieser Traditionspflege, dankte insbesondere auch den über 100 Narren, die sich in Komitee und Garden bei dieser Brauchtumspflege engagieren, sowie der Musikkapelle für die Umrahmung und verband damit die Erwartung auf eine wieder recht erfolgreiche Kampagne im Jubiläumsjahr.

Nach den ersten, noch etwas zaghaft erklingenden, Ahoi-Rufen und dem erstmals wieder durch die Musikkapelle Götzingen intonierten „Getzemer-Narre-Marsch“ stimmte Eberhard Müller das Herzkerschehausener Narrenvolk ein auf die „fünfte Jahreszeit“ im Kirschendorf. In einem kurzen Rückblick in die Vereins-Historie verwies er darauf, dass Leo Volk – auch „Faschenoachtsch-Leo“ genannt – der Urheber des Jubelvereins war. Er war es, der bereits vor dem Weltkrieg Straßenfastnachten in Götzingen organisierte und nach dem Krieg dann die Wiederbelebung dieses Brauchtums initiierte und damit die Basis für die Vereinsgründung schuf. Unter seiner Regie gründeten am Fastnachtsdienstag 1954 Eugen Schifferdecker, Hubert Müller und Otto Link einen Karnevalsverein, der 1955 seine erste Kampagne organisierte und später in Fastnachtsgesellschaft „Getzemer Narre“ umbenannt wurde.

Der Verein hatte bei den damaligen wirtschaftlichen Verhältnissen einen schwierigen Start, darum gelte den Gründervätern heute ganz besonderer Dank und nicht zuletzt natürlich auch all den Narren, die sich in den verflossenen 66 Jahren bei der Pflege dieser Tradition engagiert haben. Man fühle in der Fastnachtsgesellschaft die Verpflichtung, das Vermächtnis der Gründer zu pflegen und an die kommenden Generationen weiterzugeben. Und diese Herausforderung gelte nicht nur für die Offiziellen der „Getzemer Narre“, sondern selbstredend für das ganze Herzkerschehausener Narrenvolk.

Sodann wurde dem Publikum das Motto der Jubiläums-Kampagne präsentiert, das da lautet „Jubiläum – wir losse ‘s krache! 6 mol 11 Johr – kaum zu fasse!“. Anschließend waren alle FG-Aktiven sowie die Garden und alle Tänzerinnen und Tänzer gefordert, den obligatorischen Narreneid auf die Faschenoacht in Herzkerschehausen feierlich und öffentlich vor der ganzen Narrenschar abzulegen. Nach dem Nachsprechen der Eidesformel „. . . denn mit 66 ist mit Ahoi und Faschenoacht in Getzi lang noch nicht Schluss!“ gab es kräftigen Beifall und lautstarke „Getzi Ahoi!“-Rufe. Mit dem von Narrenschar und Musikkapelle gemeinsam dargebotenen „Getzemer-Narre-Marsch“ klang der gelungene Einstieg in die Jubel-Session stimmungsvoll aus. jm

