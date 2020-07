Startschuss fällt am Montag

Buchen.Nach Vergabe der Bauleistungen für den Erd- und Straßenbau zum dreistreifigen Ausbau der B 27 zwischen der L 523 und Buchen-Süd beginnt nun die Baufirma am Montag, 13. Juli, mit den Arbeiten. Der dreistreifige Ausbau soll Ende des Jahres fertiggestellt sein.

Zunächst wird ab Montag mit den Erdarbeiten auserhalb des Verkehrsraumes begonnen, um den Baugrund im Verbreiterungsbereich vorzubereiten. Hierzu wird im Abschnitt zwischen dem Abzweig der L 523 nach Langenelz und der Anschlussstelle Buchen-Süd die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert, um ein sicheres Arbeiten und Befahren des Baustellenbereichs zu ermöglichen. Während der gesamten Bauzeit steht der Parkplatz am „Rüdtsches Eck“ nicht als Parkflache zur Verfügung. Die Zufahrt für den landwirtschaftlichen Verkehr nach Oberneudorf bleibt jedoch bestehen.

Fahrstreifen verengt

Sobald die Arbeiten im Randbereich abgeschlossen sind, wird voraussichtlich ab Donnerstag, 16. Juli, die dauerhafte Verkehrsführung für die erste Bauphase eingerichtet. Dazu werden die Fahrstreifen für den Durchgangsverkehr deutlich verengt und für die Baufahrzeuge eine temporäre Baustraße parallel zur B 27 angelegt. Die Verkehrsteilnehmer können somit die gewohnte Verbindung über die B 27 zwischen der L 523 und Buchen-Süd mit einer auf 50 Stundenkilometer reduzierten Geschwindigkeit in beide Fahrtrichtungen nutzen. Für den Einbau der oberen Asphaltdeckschichten wird in einer zweiten Bauphase zum Ende der Bauzeit die Verkehrsführung geändert und eine Einbahnregelung beziehungsweise eine Vollsperrung auf der B 27 eingerichtet. Über den ge-nauen Zeitpunkt und die Verkehrsführung wird das Regierungspräsidium Karlsruhe noch informieren. Der Bauablauf und die Verkehrsfuhrung seien in enger Abstimmung mit der Polizei und der Verkehrsbehorde festgelegt worden. Ziel dabei sei es gewesen, die Dauer der Vollsperrung der B 27 auf ein Minimum zu beschränken.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.07.2020