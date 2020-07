Start ist am 6. August

Hainstadt.Das Feriensommerprogramm startet am Donnerstag, 6. August, um 14.30 Uhr mit Spiel und Spaß am Sportplatz. Anmeldung unter Telefon 0171/2330911. Weiter geht es am Dienstag, 11. August, mit der katholischen Frauengemeinschaft. Hier werden unter kundiger Anleitung Kräuter und ihre Bedeutung vorgestellt. Danach geht es auf Kräuterjagd für die „Wörzbörde“. Treffpunkt um 15 Uhr an der Pfarrscheuer. Anmeldung unter Telefon 06281/3784. Die Tischtennisabtleitung heißt am Freitag, 21. August, um 14 Uhr zu Spielen rund um den Tischtennisball in der Turnhalle willkommen.

Anmeldung unter Telefon 0151/16468822. Am Donnerstag, 27. August, um 14.30 Uhr fragt Ortsvorsteherin Regina Schüßler: Wer kann den meisten Müll in Hainstadt finden? Anschließend gibt es eine kleine Belohnung. Treffpunkt ist am Rathaus. Anmeldung unter Telefon 06281/8958 oder 96315. Am Samstag, 29. August, um 14.30 Uhr veranstaltet der Schützenverein einen Spielenachmittag am Schützenhaus. Anmeldung unter Telefon 06281/3027.

