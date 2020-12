Start in erfolgreiche berufliche Laufbahn

Buchen.Die Freude über ihre insgesamt guten Leistungen war bei den meisten Absolventen der diesjährigen Winterabschlussprüfung der Berufsschule der Zentralgewerbeschule (ZGB) groß. Von den insgesamt 80 zur Prüfung angetretenen Auszubildenden konnten sich 79 über das erfolgreiche Bestehen der Prüfung freuen.

Dringend benötigte Fachkräfte

Eine Erfolgsquote, wie sie sicherlich nur selten anzutreffen ist, zumal aufgrund der Corona bedingten Umstände diese guten Leistungen der Auszubildenden umso mehr anzuerkennen sind. Bei all der Freude war es zu verschmerzen, dass – Corona-bedingt – die Verabschiedung nun zum zweiten Mal im kleinen Rahmen stattfinden musste.

Nach einer meist dreieinhalbjährigen Ausbildung wurde den Auszubildenden bestätigt, dass sie die theoretischen Anforderungen ihres Ausbildungsberufes souverän beherrschen. Damit stehen der regionalen Wirtschaft die noch immer dringend benötigten Fachkräfte zur Verfügung.

Herausragende Leistungen

In diesem Jahr gab es zahlreiche herausragende Leistungen, so dass insgesamt 19 Prüflinge mit einer Urkunde geehrt werden konnten. Die erfolgreichen Prüflinge sind die Technischen Produktdesigner Annika Bulling (Prüfungsbeste, ausgebildet von der Firma Mosca GmbH, Waldbrunn) und Jürgen Weismann (Ademco1 GmbH, Mosbach); die Werkzeugmechaniker Jan Grimm, Benedikt Kurz (beide Scheuermann und Heilig GmbH, Hainstadt), Lars Rachowetz, Daniel Süssenbach, Anton Zipp (alle Concad GmbH, Walldürn), David Rosin (Grammer Interior Components GmbH, Hardheim), Tim Wacker (Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Walldürn) und Luc Wirth (Admeco1 GmbH, Mosbach); die Industriemechaniker Julian Reichert, Kim Trabold (beide AZO GmbH und Co. KG, Osterburken) und Axel Vetter (Braas GmbH, Hainstadt); die Kfz-Mechatroniker Tim Egolf (Autohaus Wetterauer GmbH, Großeicholzheim), Heiner Henschel, Nadine Soth (beide Autohaus Heinrich Gramling GmbH u. Co. KG, Walldürn), Marc Reinhard (Autohaus Günther GmbH, Walldürn) und Simon Ruch (Autohaus Günther GmbH, Hardheim); der Elektroniker für Betriebstechnik Marvin Brauch (Procter & Gamble Manufacturing GmbH, Walldürn). Si

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.12.2020