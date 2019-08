Stammkunden müssen sich umorientieren

Albert Bechtold, Seniorchef des Gasthauses Wanderlust, führte in dritter Generation die Lohnmosterei. Doch damit ist nun Schluss.

Hettingen. Das Keltern des eigenen Obstes zu köstlichem Apfelsaft, und dann vergoren als Haustrunk Most genießbar, erfreute sich in den letzten Jahren einer großen Beliebtheit. Die vielen Obstbaumbesitzer und Freunde des Naturproduktes werden die Nachrichten von der Schließung der Kelterei Bechtold sehr bedauern.

Der Hettinger Wanderlustwirt Albert Bechtold, gesundheitlich angeschlagen, sieht sich nicht mehr im Stande, diese harte Arbeit weiterzuführen und wird dieses Jahr seine Kelterei nicht mehr betreiben. Es ist Albert Bechtold ein Bedürfnis, dies den vielen Stammkunden so frühzeitig bekannt zu geben, damit sie sich anderorts orientieren können. Viele Obstbesitzer aus den umliegenden Gemeinden sind schon Jahrzehnte treue Kunden und haben jährlich beim „Bechtel“ in Heddje ihr Obst gekeltert.

Nicht nur Hettinger, sondern auch viele Auswärtige, kommen mit ganzen Fuhren Obst angefahren, um in der Einzigen Kelterei der näheren Umgebung köstlichen Apfelmost zu gewinnen.

1925 begonnen

Albert Bechtold, Seniorchef des Gasthauses Wanderlust, führte nun in dritter Generation die Lohnmosterei fort. Er weiß von den Anfängen seines Großvaters Johann zu erzählen, der um 1925 damit begann, nicht nur für sich, sondern auch für die Allgemeinheit Most zu pressen. Im Hauskeller stand eine handbetriebene Spindelpresse. Hier wurde das zuvor in einer „Wurzelmühle“, ebenfalls von Hand betrieben, gemahlene Obst eingefüllt und dann in echter schwerst- und schweißtreibender Arbeit ausgepresst. Um die Kraft des Pressdrucks mit Muskelkraft erhöhen zu können, wurde der Hebelarm durch das Aufstecken eines stabilen Rohres verlängert, gemäß dem Sinnspruch, „Gewaltig ist des Schlossers Kraft, wenn er mit Verlängerung schafft“. Der dicke „Pfannkuchen“, der danach übrig blieb, wurde über Nacht mit etwas Wasser eingeweicht und dann als „Nachmost“ nochmals ausgepresst.

Bis Mitte der 50 er Jahre war dies so üblich. Der „Bechtelsch Willi“, wie der Vater von Albert Bechtold genannt wurde, schaffte dann eine elektrische Presse an. Einige Jahre später dann eine hydraulische die mit sehr hohem Druck arbeitet.

Das im Einfülltrichter gelandete Obst wird mit einer Schnecke nach Oben befördert und dort in der Mühle zu musartigem Brei vermahlen. Von dort gelangt es durch einen Schacht nach unten, wird in stabilen engmaschigen Tüchern Portionsweise eingepackt mit einer Holztafel als Zwischenlage abgedeckt und dann als Stapel in die Presse eingeführt. Im Nu läuft der köstliche Apfelsaft in vollen Strömen in den Auffangbehälter.

Eine besondere Dienstleistung bot die Kelterei Albert Bechtold an, in dem sie den Apfelsaft auf Wunsch nach Hause fuhr und in die dort bereitgestellten Fässer pumpte. Dies alles gehört nun der Vergangenheit an und Albert Bechtold bedauert dies sehr. KM

