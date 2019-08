Stadtkapelle bei Michaelismesse

Buchen.Miltenberg ist immer einen Ausflug wert – erst recht, wenn die Michaelismesse stattfindet. Die Stadtkapelle Buchen unter Leitung von Alexander Monsch sieht das genauso. Einmal mehr dürfen die Musiker dort zur Unterhaltung aufspielen.

In diesem Jahr spielen sie an diesem Montag von 19 bis 21 Uhr eine abendliche Serenade am berühmten „Schnatterloch“ am Beginn der Fußgängerzone im Herzen der Miltenberger Altstadt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.08.2019