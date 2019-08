Stadt und Pfarrgemeinde Buchen gedenken der Pestopfer

Buchen.384 Jahre nach der Pestepidemie von 1635 gedenken am Sonntag Stadt und Pfarrgemeinde Buchen wieder den Opfern dieser verheerenden Seuche und begehen das Fest zu Ehren des Pestpatrons St. Rochus.

War zuvor das Buchener Rochusfest über zwei Jahrhunderte immer am Sonntag nach dem 16. August, dem Gedenktag für Rochus von Montpellier, begangen worden, findet in diesem Jahr das Fest erstmalig am dritten Sonntag im Juli statt. Eine eigene Arbeitsgruppe, bestehend aus Bürgermeister Roland Burger, Dekan Johannes Balbach und Vertretern des Pfarrgemeinderates, des Kirchenchors, der Kolpingfamilie, des Frauenbundes und der Stadtkapelle, hatte diese Änderung Ende 2018 einstimmig beschlossen. Die Neuregelung soll das Bewusstsein für das Fest stärken und mehr Menschen aus der Bevölkerung die Teilnahme ermöglichen, die unter anderem aufgrund der urlaubsbedingten Abwesenheit vieler Familien zuletzt rückläufig war. Dabei ist diese neue Veränderung nicht die Einzige im Laufe der fast 400-jährigen Geschichte des Buchener Rochusfestes.

Die Gründung des Rochusfestes in Buchen liegt in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges, als neben der durch den Krieg und seiner Soldaten verursachten Not auch noch eine folgenschwere Pestepidemie in Süddeutschland grassierte. Bei einer ungefähren Einwohnerzahl von 1.400 Menschen starben in Buchen vom Herbst 1634 bis Ende 1635 über 300 Personen an der Pest. Nach den Aufzeichnungen des Stadtschreibers Johann Kieser sollen mit den Flüchtlingen aus den umliegenden Dörfern, die ihr Heil hinter den Buchener Stadtmauern suchten, insgesamt über 1.300 Menschen der Seuche zum Opfer gefallen sein. Im Jahr 1635 rief der Rat und die Bürgerschaft schließlich den Pestpatron St. Rochus um Hilfe an und gelobte, „daß man Jährlich auff diesen Heyligen Tag [16. August] in gehaltener Procession umb die Statt daß Venerabile [Allerheiligste] tragen, ein H. Meß vom g[edachtem] H. Rochus singen und nachgehends eine Predig thun solle […].“

Ein neuerliches Auftreten der Pest in Buchen und der näherer Umgebung zwischen den Jahren 1660 bis 1667, führte zu einer Erneuerung des Gelübdes im Jahr 1667, wobei diesmal auch die Nachbargemeinden Unterneudorf, Stürzenhardt, Hollerbach, Steinbach und Rumpfen miteinbezogen wurden. Am Datum des Rochusfestes änderte sich derweil nichts, sondern es wurde „einhellig eingewilliget und einmütig geschloßn, daß hinforter und zur ewigen Zeiten Jährlich auf den 16. Monathstag Augusti erwähntes hochheyliges Fest S. Rochi Confess. alhier in Gemeiner Statt umb abwendung der Pest hochfeyerlich Celebriert werde[n] soll […]“.

Hundert Jahre später, beschloss dann der Bischof von Würzburg im Jahr 1770, getrieben von der aufklärerischen Theologie, dass das Rochusfest nicht mehr begangen werden soll. Ein Bittgesuch des Rats und der Bürgerschaft der Stadt Buchen erreichte zunächst nur, dass einer Verlegung des Festes auf den Sonntag nach dem 16. August zugestimmt wurde. Erst 1783 gelang es den Buchener Bürgern, dass sie das Rochusfest wieder am eigentlichen Gedenktag feiern konnten.

Im Jahr 1811 sollte das hiesige Rochusfest auf staatliche Anordnung, Buchen gehörte inzwischen zum Großherzogtum Baden, wiederum abgeschafft werden. Mittels einer Geldsammlung gelang es der Bürgerschaft jedoch zwei Vertreter nach Karlsruhe reisen zu lassen, die dann die Verlegung des Rochusfestes auf den dem 16. August folgenden Sonntag erreichten. In Zukunft wird das Rochusfest nun immer am dritten Sonntag im Juli begangen werden, um auch in Zukunft das Versprechen des jahrhundertealten Gelübdes der Buchener Bürger zu erfüllen und den hohen Stellenwert des Festes für die Stadt Buchen zu erhalten tjk

