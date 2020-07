Stadt steht hinter der Einrichtung

Buchen.Der Gemeinderat Buchen steht hinter dem Mehrgenerationenhaus, das wurde bei der Abstimmung am Montag in der Stadthalle deutlich. Bei einer Enthaltung votierte das Gremium dafür, dass die Stadt Buchen sich von 2021 bis 2028 mit jährlich mindestens 10 000 Euro an den laufenden Kosten beteiligen wird. Das Mehrgenerationenhaus ist für die nächsten acht Jahre Bestandteil der kommunalen Planungen zum demografischen Wandel und zur Sozialraumentwicklung. Hier soll der soziale Zusammenhalt, die Demokratieförderung, die Förderung digitaler Kompetenzen und das Engagement beim Thema ökologische Nachhaltigkeit in den Fokus genommen werden.

Zunächst gab es eine jährliche Bundesförderung in Höhe von 30 000 Euro über eine Laufzeit von vier Jahren. Im Jahr 2020 hat das Bundesministerium für Familie Senioren, Frauen und Jugend die Förderung für das letzte Förderjahr der aktuellen Förderphase um 10 000 Euro auf 40 000 Euro erhöht. Die Förderung wird ab 1. Januar 2021 im neuen „Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus. Miteinander – Füreinander“ fortgesetzt: Erstmals in der Programmgeschichte werden die Mehrgenerationenhäuser über eine Laufzeit von acht Jahren mit weiterhin 40 000 Euro jährlicher Fördersumme unterstützt. Für das neue Antragsverfahren war der förmliche Beschluss erforderlich. borg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.07.2020