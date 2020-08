Sprechstunde per Telefon

Buchen.Das Diakonische Werk im Neckar-Odenwald-Kreis bietet unter Berücksichtigung von Hygiene- und Abstandsregeln seit einigen Wochen wieder regelmäßig Präsenzberatungen in den Dienststellen Mosbach und Buchen an. Zudem gibt es für einige Themenbereiche die Möglichkeit, eine sichere Online-Beratung in Anspruch zu nehmen. Die Telefonberatung bleibt neben der persönlichen Präsenzberatung eine Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu kommen und Fragen zu besprechen.

Ab sofort bietet die Diakonie jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr die Telefonsprechstunde an. Auskünfte, Anfragen und Terminvereinbarungen sind während der gesamten Bürozeiten von Montag bis Freitag, 9 bis 12 Uhr, Montag und Donnerstag zusätzlich von 14 bis 16 Uhr möglich. Das Diakonische Werk hält ein vielfältiges Beratungsangebot vor: das Arbeitslosenzentrum, die Schwangerenberatung, der Sozialpsychiatrische Dienst, die Psychologische Lebens- und Erziehungsberatung, Beratung von Menschen mit Fluchterfahrungen und ehrenamtlich Engagierten. Das Diakonische Werk ist unter Telefon 06261/9299200 zu erreichen sowie per E-Mail an kontakt@diakonie-nok.de oder unter www.diakonie-nok.de im Internet.

