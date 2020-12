Sporthalle erhält einen neuen Boden

Buchen.Nicht nur honorige Worte standen auf der Tagesordnung des der Jahresabschlusssitzung des Buchener Gemeinderats am Freitagabend. Es wurde auch noch ein wenig Kommunalpolitik gemacht. Alle Entscheidungen fielen einstimmig.

Die Hauptsatzung wurde geändert; sie in gewissen Segmenten „Corona-konform“ gemacht worden. Die Klassenzimmer in der Karl-Trunzer-Schule werden für knapp 43 000 Euro renoviert, Schreiner- und Innenausbauarbeiten für das Burghardt-Gymnasium für insgesamt etwa 417 000 Euro wurden vergeben, ebenso wie Schlosser-Stahlbauarbeiten für 127 700 Euro.

Für das Baugebiet „Höhlenblick“ in Eberstadt wurde die Verwaltung beauftragt, die Rechtskraft des Bebauungsplans herbeizuführen. Zudem erhält die Sport- und Spielhalle Buchen einen komplett neuen Boden. Der alte war unter anderem durch den Wassereinbruch in Folge eines Starkregens im Juli 2019 stark ramponiert. Nach den Renovierungsarbeiten hatten sich die Schwing- und Belastungseigenschaften des Bodens verändert und so war das Verletzungsrisiko der Sportler gestiegen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 137 000 Euro; etwa 91 400 Euro werden von der Versicherung übernommen. mf

