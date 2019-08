Sportfest in Rinschheim

Rinschheim.Der Freizeitsport-Club Rinschheim veranstaltet am Samstag, 7., und Sonntag, 8. September, ein Sportfest. Das Programm startet am Samstag um 15.30 Uhr mit dem Bieranstich. Es folgen Fußballspiele befreundeter Vereine. Um 20 Uhr wird ein Neun-Meter-Turnier ausgetragen. Anmeldungen sind per E-Mail an FSC-Rinschheim@freenet.de möglich. Eine Mannschaft besteht aus fünf Personen und einem Torwart.

Mitgliederehrung

Am Sonntag gibt es ab 10 Uhr einen Frühschoppen und um 11 Uhr folgt der offizielle Teil mit Ehrungen verdienter Mitglieder. Die musikalische Umrahmung übernimmt der Musikverein Rinschheim. Um 12.45 Uhr starten die Fußballspiele der Jugendmannschaften.

