„Sport und Bewegung“ lautete das Thema

Buchen.Was passiert, wenn ein Pferd plötzlich fliegen, ein Fisch klettern und eine Raupe schneller rennen soll als ein Elefant? Das wissen die Fünft- und Sechstklässler der Karl-Trunzer-Schule Buchen spätestens seit Freitag.

Da nämlich nahm die Schule am Bundesweiten Vorlesetag teil, der bereits zum 16. Mal durchgeführt wurde und dieses Jahr unter dem Motto „Sport und Bewegung“ stand.

Und so passte nicht nur der Gast perfekt zu diesem Aktionstag, sondern auch dessen gewähltes Buch: Michael Fürst, Sportredakteur der Fränkischen Nachrichten, las den interessiert lauschenden Kids die Geschichte „Wenn die Ziege schwimmen lernt“ von Nele Moost vor und schaffte es bei der anschließenden Aufarbeitung der Parabel, dass die Schüler die Aussage der Geschichte herausfanden: So wie jedes Tier spezielle Fähigkeiten hat und nicht alles können kann, so hat auch jeder einzelne Mensch Stärken und Schwächen, die es zu erkennen, zu verstehen und zu akzeptieren bzw. nutzen gilt.

Untermalt wurde das Vorlesen durch die Präsentation der dazu gehörigen Bilder von Pieter Kunstreich. Und so erlebten die „Fünfer“ und „Sechser“ einen ganz besonderen Aktionstag, der seit 2004 auf gemeinsame Initiative von „Die Zeit“, der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn-Stiftung ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens setzen soll, was Kinder auf ganz vielfältige Weise fördert und für deren Entwicklung von entscheidender Bedeutung ist. iwa

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.11.2019