Spiel, Spaß und Spannung

Buchen.Trotz der corona-bedingt schwierigen Situation fand das 14-tägige Sommerferienprogramm der Stadt Buchen und des Caritasverbands im Neckar-Odenwald-Kreis statt, wenn auch unter erschwerten Bedingungen. Ein solches Programm in diesen Zeiten auf die Beine zu stellen, ist schwierig, aber nicht unmöglich, wie die Mitarbeiter des Caritasverbandes im Kinder- und Jugendzentrum „TÜFF“ bewiesen.

20 Kinder der Klassen eins bis fünf durften sich auf das kunterbunte und vielseitige Programm unter den jeweiligen Wochentiteln „Ich entdeck, was in mir steckt!“ und „Disney“ erfreuen.

Spiel, Spaß und das gemeinsame Entdecken standen nach teils einsamen und außergewöhnlichen Wochen im Vordergrund, und die Eltern wussten ihre Kinder sicher betreut in guten Händen. Auch dieses Jahr begann der erste Tag mit lustigen Kennenlernspielen, um den Kindern aus Buchen und den umliegenden Gemeinden das knüpfen von Kontakten zu erleichtern.

In der ersten Woche standen neben vielen verschiedenen Bau- und Bastelaktionen wie das Sägen eines Memories, das Herstellen von Reisespielen, Knetseife, leuchtender Kreide oder dem Bau eines eigenen Insektenhotels auch Bewegungsspiele auf dem Programm.

„Olympiade“ als Höhepunkt

Als ein Höhepunkt zeigte sich die „Olympiade“, die an verschiedenen Orten in Buchen stattfand. Dabei konnten die Kinder ihrem Bewegungsdrang nachgehen und zugleich ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Am Ende des Tages wurde dies mit einer Siegerehrung und einem Preis belohnt. In der zweiten Woche fand der lang ersehnte Ausflug ins Bowling Center in Tauberbischofsheim und in das „Safari“ Maislabyrinth der Familie Mohr in Schweinberg statt.

Auch die „Disney Tage“ in Buchen waren spannend. So entdeckten die Kinder als Tarzan den Buchener Stadtwald und besuchten den neuen Walderlebnispfad. Außerdem durften sie eigene Disney-T-Shirts sowie Windlichter und Pinnwände gestalten. Natürlich durfte bei diesem Motto das Kinderschminken nicht fehlen.

Die Abschlussfeier des Ferienprogramms konnte aufgrund der momentanen Einschränkungen nicht stattfinden. Trotzdem gab es vonseiten der Eltern und der Kinder ausschließlich positive Rückmeldungen.

