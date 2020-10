Spende von 60 000 Masken gewürdigt

Buchen.60 000 medizinische Masken hat Mazlum Oktay vom Pflegedienst „Hand in Hand“ im Juni einem Krankenhaus in Peru geschenkt. Am Montagnachmittag würdigte Peter Hauk, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, bei einem Besuch diese gute Tat. Wie Geschäftsführer Oktay erläuterte, beschäftige sein Pflegedienst an vier Standorten insgesamt 130 Mitarbeiter. „Wir befinden uns mitten im Wachstum“, stellte er fest. In diesem Jahr sei „Hand in Hand“ um 40 Mitarbeiter gewachsen. Insgesamt betreue sein Unternehmen rund 800 Patienten. Bürgermeister Roland Burger freute sich über den Erfolg von „Hand in Hand“ und darüber, ein großes Angebot an Pflegediensten und -heimen in seiner Stadt zu wissen. Er wünschte dem Unternehmer Mazlum Oktay weiterhin viel Erfolg. Bild: Martin Bernhardt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020