Spaß und Fröhlichkeit im Vordergrund

Waldhausen.„Hausche kummt uff“– so schallt es ab sofort wieder durch Waldhausen. Denn pünktlich am 11.11. um 19.11 Uhr haben die Klingemänner am Klingemannplatz vor dem Klingenwald die Faschenacht gebührend eröffnet.

Der Vorsitzende Simon Haber weckte zusammen mit den anderen Elferräten und einigen Aktiven den Klingemann aus seinem seit Aschermittwoch andauernden Schlaf. Dieser ließ nicht lange auf sich warten und kam, dargestellt von Lara Henn, gleich aus dem Wald heraus.

Nachdem man mit einem Lied und einem dreifach kräftigen „Hausche kummt uff“ die Faschnacht endgültig einläutete, ging es im Fackelzug und mit Kingemannliedern an den Dorfbrunnen, wo Haber die ab diesem Zeitpunkt geltenden Narrengesetze verlas. Er appellierte an die Bevölkerung, die närrischen Veranstaltungen zu besuchen und somit die FG und die Aktiven zu unterstützen. Ebenso sind die Ehefrauen und Freundinnen dazu angehalten, ab sofort am Haushaltsgeld zu sparen, damit die Elferräte mehr Geld zum Ausgeben an Fastnacht zur Verfügung haben. Des weiteren betonte Haber, dass, wenn es noch nicht der Fall sein sollte, ab sofort Spaß, Fröhlichkeit und Freundlichkeit im Vordergrund stehen, da das Leben zu kurz sei, um es mit Streitigkeiten zu verbringen.

Außerdem sei es ab sofort Pflicht nur noch das Nationalgetränk Schorle Rot-Sauer oder für mehr Energie Schorle Rot-Ei vom Spax einzunehmen.

Nachdem alle Gesetze verlesen wurden, ging es weiter ins Gasthaus „Goldener Stern“, wo die Vereidigung der Elferräte stattfand. Die Elferräte gelobten bei Regen, Schnee, Kater und Übelkeit ihren Pflichten als Elferräte und Klingemännern nachzugehen und vollen Einsatz für die Hauschemer Faschnacht zu zeigen.

Nachdem dieser Eid abgelegt wurde, verbrachte man noch einige heitere und gemütliche Stunden zusammen im Gasthaus „Goldener Stern“, wo man den Beginn der fünften Jahreszeit noch gebührend feierte.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019