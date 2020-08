Spannendes Dienstende

Buchen.In der letzten Gesamtlehrerkonferenz vor den Sommerferien ist am Burghardt-Gymnasium Buchen (BGB) Oberstudienrat Bernd Philipp in den Ruhestand verabschiedet worden. Schulleiter Jochen Schwab würdigte in persönlichen Worten die dienstliche Leistung von Bernd Philipp. Nach seinem Studium an der Universität Freiburg und seinem Referendariat gab es 1985 im ganzen Land fast keine staatlichen Stellen. Philipp arbeitete deshalb zunächst als Vertretungslehrer im kirchlichen Dienst in Mannheim. Nach einem Jahr trat er eine Stelle als Referent am Institut für Religionspädagogik in Freiburg an, wo er für die Schularten Grund-, Haupt- und Sonderschule zuständig war. Die Konzeption und die Leitung von Lehrerfortbildungen gehörten zu seinen vielfältigen Aufgaben.

Sieben Jahre begleitete Bernd Philipp dieses Amt, dann bewarb er sich neu um eine staatliche Stelle. Als er ein Angebot für das BGB erhielt, schaute er sich mit seiner Familie die Schule und die Stadt Buchen an und sagte zu. Das BGB hatte einen engagierten, zuverlässigen Lehrer gewonnen, der sein großes eigenes Interesse an seinen Fächern stets mit Freude in seinem guten und anschaulichen Unterricht weitergab.

Dabei hatte Philipp gleichermaßen den Bildungs- wie auch den Erziehungsauftrag im Blick. Er wirkte in zahlreichen pädagogischen Arbeitsgruppen mit, etwa zur Entwicklung der Konfliktkultur oder zur rauchfreien Schule. Unzählige Schulgottesdienste hat Philipp vorbereitet, viele Studienfahrten und Landheime begleitet. Zeitweise war er Fachbeauftragter sowohl für Religion als auch für Mathematik. Schüler wie Lehrer schätzen ihn als fachliche und menschliche Autorität.

Der Schulleiter betonte, dass Philipp schon immer für neue Unterrichtsideen aufgeschlossen war. Diese Offenheit benötigte er bis zum Schluss, als in der Phase der Schulschließung plötzlich Fernunterricht über die Lernplattform „Moodle“ und Video-Unterricht über Teams als neue Standardmethoden hinzukam. „Dein Dienstende gestaltete sich methodisch-didaktisch spannender als Du Dir dies erwünscht oder auch erträumt hattest“, beendete Schwab die Laudatio mit Blick auf die enormen Herausforderungen der zurückliegenden Schulschließungsphasen, die die Schulgemeinschaft des BGB mit viel Einsatz sehr gut gemeistert habe.

Schwab dankte Bernd Phillip im Namen der Schulgemeinschaft für die geleistete Arbeit. Der Vorsitzende des Personalrats, Jürgen Mellinger, verabschiedete sich in persönlichen Worten und überbrachte den Dank des Kollegiums für das gute Miteinander und wünschte Phillip für die Zukunft alles Gute.

