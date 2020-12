Sonnensegel für den Spielplatz

Hettingen.„Wir freuen uns, dass ihr mit eurer Spende ein Projekt von Hettingern für Hettinger unterstützt“, sagte Gundolf Scheuermann, Vorsitzender des örtlichen Heimatvereins, am Sonntagvormittag zu den Kommunionkindern. Auch wenn sich ihr großer Tag, die erste Heilige Kommunion, von Ostermontag auf den Herbst verschoben hatte, wollten die Kinder ihre Freude teilen und etwas Gutes tun: 800 Euro kamen so zusammen. Ein guter Zweck war schnell gefunden: Der Heimatverein will den gut frequentierten Spielplatz unterhalb des Sportplatzes aufwerten, indem er zwei hochwertige Sonnensegel anbringen lässt.

„Wir sind in Kontakt mit einer entsprechenden Firma, und es gibt einen ersten Kostenvoranschlag über 4000 Euro“, teilte Scheuermann den Kommunionkindern und ihren Eltern mit. Da kommt die „Anschubfinanzierung“ über 800 Euro gerade recht.

Der Vorsitzende erinnerte daran, dass der Heimatverein seinerzeit auch das beliebte Holzschiff gespendet hatte. Er dankte den Kindern für die großzügige Spende und hoffte, dass die in diesem Jahr ausgefallenen Aktivitäten des Vereins wie Johannisfeuer und Martinsumzug 2021 wieder stattfinden können.

