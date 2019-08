Sommertreff in Altheim

Götzingen/Altheim.Bereits zum elften Mal trafen sich die Mitglieder des VdK-Ortsverbandes „Bauland“ zusammen mit ihren Partnern auf der idyllischen Freizeitanlage „Am Noledorn“ in Altheim. Im Anschluss an die Begrüßung, bei der die Vorsitzende Gabriele Matthé auch ihre Freude über den erneut sehr guten Besuch der Veranstaltung zum Ausdruck brachte, informierte sie über einige aktuelle Themen und Fragen im Rahmen der VdK-Aktivitäten. Bereits unmittelbar nach dem Essen animierte die gemütliche Atmosphäre spontan zum gemeinsamen Singen von Liedern. Im weiteren Verlauf sorgte Hubert Heilig für Abwechslung und musikalische Unterhaltung, er motivierte mit seinen Liedern die Teilnehmer immer wieder zum Mitsingen. So vergingen bei Kaffee und Kuchen sowie abwechslungsreicher Unterhaltung die Stunden wie im Fluge. Zum Ende des Sommertreffs bedankte sich die Vor-sitzende bei allen Helfern und Kuchenspendern und lud die Mitglieder des Ortsverbandes sowie ihre Partner zum obligatorischen VdK-Herbstfest am 17. Oktober ins Gasthaus „Zur Krone“ in Altheim ein. jm

