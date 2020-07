Sommerblüher entdecken

Götzingen.Im VHS-Kurs „Wildkräuterführung“ können an Wiesen-, Hecken- und Waldrändern gemeinsam die Sommerblüher entdeckt, bestaunt und bestimmt werden. Außerdem erfahren die Teilnehmenden hier, welche Wildkräuter besonders nützlich sind. Aufgrund aktueller Corona-Bestimmungen muss die Verköstigung ausfallen. Auf der Fahrt bis zum Wald muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden, danach gilt die Abstandsregel von 1,5 Meter. Die VHS-Führung mit Dozentin Doris Öppling findet am Samstag, 18. Juli, von 14 bis 17 Uhr statt. Treffpunkt ist am Parkplatz an der Festhalle.

