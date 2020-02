So manche Stimmungsrakete gezündet

Mit elf Schlägen auf das Schlagzeugbecken wurde die neunte „Hallesitzung“ am Samstag gebührend eröffnet. An Langeweile war in den folgenden viereinhalb Stunden nicht zu denken.

Buchen. Von Beginn an sorgte die Stadtkapelle unter der bewährten Leitung von Alexander Monsch für mitreißende Klänge, die über den ganzen Abend beim Publikum gut ankamen. Zu Recht stand die Veranstaltung –

...