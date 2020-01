Sitzung fand närrischen Zuspruch

Hettingen.Im gut besetzten Lindensaal fand die Seniorensitzung der FG „Hettemer Fregger“ statt. Pünktlich um 14.01 Uhr marschierte der närrische Hofstaat in den Saal ein. Der Präsident der FG, Robin Schmelcher, begrüßte das Publikum und stellte seinen närrischen Hofstaat vor. Danach präsentierte sich der Jungelferrat mit dem Jungpräsidenten Gino Sutter den Senioren.

Nach der Vorstellung des närrischen Rates stieg man auch gleich in den Programmteil ein, der musikalisch durch die Musikkapelle Hettingen begleitet wurde. Zu Beginn der Sitzung durfte die jüngste Garde der Fregger, die „Freggerli“ ihr Können mit ihrem Gardetanz beweisen. Die Mädchen im Alter von vier bis sechs Jahren erhielten für diesen niedlichen Beitrag tosenden Beifall. Unter dem Motto „Avatar – Aufbruch in eine neue Welt“ zeigte die Kindergarde der FG gekonnt ihren Schautanz und begeisterte damit das Publikum. In der darauf folgenden Doppelbütt zeigten Angelina Sutter und Arno Kirchgeßner die Unterschiede zwischen Stadtmensch und Landmensch auf. Hierbei wurden so manche Klischees beleuchtet und in ironischer Weise klargestellt.

Im Anschluss wirbelte das Tanzmariechen Lynn Hartmann der FG „Fideler Aff“ über die Bühne und sorgte mit ihrem Tanz für Begeisterung. Beim darauf folgenden Gardetanz der Freggergarde konnten die Senioren die hervorragende Leistung der Gardemädchen bewundern.

In seiner Bütt als politischer Protokoller wusste Peter Bienert als „Isegrim vom Unterschloss“ aus Hardheim so manches gekonnt zu berichten. Danach zeigte die Juniorengarde der Fregger ihr Können mit ihrem schwungvollen Gardetanz. Nach einer kleinen Gesangsrunde präsentierte die Freggergarde ihren Schautanz „Ganz schön ausgefuchst“. Gekonnt wurde hierbei das alte Kinderlied „Fuchs du hast die Gans gestohlen“ umgesetzt. Ein weiterer Höhepunkt der Sitzung war der Auftritt von Elferrat und „Bütten- Newcomer” Dominik Matt. Als „Fastnachtskenner“ wusste er zeitweise kritisch und mit spitzer Zunge so manches zu berichten und hinterfragte, was an Fastnacht so schön sei. Letztendlich wurde ihm aber klar, dass Fastnacht doch eine tolle Sache ist.

Anschließend entführten die „Waschbärbäuch“ der FG Hettemer Fregger, mit ihrem Schautanz „Monstermäßig geträumt“ die Senioren in die Welt von Monstern und Gruselgestalten. Diese Darbietung rundete die gelungene Sitzung ab. Zum Ende der Sitzung bedankte sich der Präsident bei allen Akteuren und Helfern, bevor er mit seinem Gefolge von der Bühne zog. Danach saß man noch in fröhlicher Runde zusammen.

