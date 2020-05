„Sind liquide und handlungsfähig“

Die Stadt Buchen erwartet dank Corona ein „großes Problem“ bei den Finanzen. Ein Nachtragshaushalt oder eine Haushaltssperre wird es vorerst nicht geben.

Buchen. Der Haushaltsplan einer Gemeinde ist meistens auch ein kleiner Blick in die Glaskugel. Sorgfältig wird geprüft, welche Einnahmen und Ausgaben ungefähr bis zum Jahresende zu erwarten sind. Welche Maßnahmen gilt es umzusetzen, welche Bauprojekte stehen an? Verwaltung und Gemeinderat einigen sich darauf, verständigen sich über weitere Schritte und planen die Zukunft der Gemeinde. Doch selbst bei der größten Sorgfalt bleibt immer ein Rest Ungewissheit – in Zeiten der Corona-Krise gilt dies stärker denn je. Deutlich wurde dies auch am Montagabend in der Stadthalle bei der Sitzung des Buchener Gemeinderates.

Ziel wird wohl verfehlt

„Auch wenn sich die Auswirkungen auf unsere Finanzen teilweise erst noch zeigen werden: Uns droht definitiv ein großes Problem“, betonte Benjamin Laber. Der Beigeordnete und Leiter des Fachbereichs „Finanzen und Wirtschaft“ informierte das Gremium über die sich abzeichnenden Verluste und mögliche Schritte. Das ursprünglich im Haushalt 2020 anvisierte Ziel, ein Plus beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von zwei Millionen Euro, werde man wohl nicht erreichen.

Laber machte auch klar, dass es schwer sei, die Entwicklung der kommenden Wochen und Monate vorherzusagen. „Niemand weiß, was in acht oder zehn Wochen passiert. Und wer etwas anderes behauptet, lügt“, stellte er klar. Die Gemeinde erhalte nur Einnahmen aus der Gewerbesteuer, wenn die Firmen auch Ertrag erzielen. Und aufgrund der Kurzarbeit in einigen Unternehmen und dem Verlust von Arbeitsplätzen werde auch die Einkommenssteuer sinken. „Zwar reduzieren sich manche Ausgaben, aber nur minimal. Und dann gibt es noch den Unsicherheitsfaktor Kreisumlage“, so Laber. „Ein Liquiditätsproblem ist nach aktuellem Stand für die Stadt nicht absehbar. Da zahlen sich auch die vergangenen Jahre aus, die finanziell gesehen richtig gut waren.“

Keine nachhaltige Schwächung

Deshalb sei es aus seiner Sicht wenig sinnvoll, über einen Nachtragshaushalt oder eine Haushaltssperre nachzudenken. Es sei wichtig, die regionale Wirtschaft mit solchen Entscheidungen nicht noch mehr nachhaltig zu schwächen. Laber stellte mehrere Einzelmaßnahmen der Verwaltung vor, darunter das Verschieben von Ausgaben, die keine negativen Folgen zu einem späteren Zeitpunkt nach sich ziehen würden. Er empfahl dem Gremium, bis Ende Mai zur Sitzung der Gemeinsamen Finanzkommission zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden abzuwarten. Aber: „Selbst danach wird es schwer, die finanzielle Entwicklung vorherzusagen.“

Die 200 Millionen schwere Soforthilfe des Landes, quasi der „Ersatz“ für die fehlenden Einnahmen der Gemeinden, sei zwar gut und schön. Daraus habe Buchen 218 000 Euro erhalten. „Aber im Endeffekt ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, meinte Laber. „Die Einnahmen, die uns jetzt entgehen, sind für immer weg, es sei denn es kommen weitere Hilfen von Land und Bund.“

Skepsis beim Bürgermeister

Ob es diese geben wird, dazu äußerte sich Bürgermeister Roland Burger skeptisch. „Jetzt hat der Bund noch die Spendierhosen an, aber ich schätze, dass bald die Bremsen eingelegt werden.“ Die Stadt sei gut aufgestellt, das sei nicht bei jeder Kommune der Fall. „Ich bin gespannt darauf, was der Landkreis macht. Die Kernbotschaft für Buchen lautet jedenfalls: Auch wenn uns die Corona-Krise finanziell schwer trifft, sind wir liquide und handlungsfähig.“

Burger stellte den Gemeinderatsmitgliedern anschließend die sonstigen Corona-Auswirkungen auf die Stadt vor. So sei die Ortspolizeibehörde zuständig für die Einhaltung der Maßnahmen und Regeln sowie gleichzeitig auch Ansprechpartner für Fragen. Apropos Regeln: Diese hätten sich aufgrund der Entscheidungen auf Bundesebene ständig geändert. So sei auch der Krisenstab in seinen täglichen Sitzungen mit immer wieder neuen Entwicklungen konfrontiert worden.

Derzeit noch elf bestätigte Fälle

Erstmals wurden auch genauere Zahlen zu Corona-Fällen bekannt: Wie Burger mitteilte, seien seit dem Ausbruch der Pandemie 206 Personen aus dem Stadtgebiet vorsorgliche unter Quarantäne gestellt worden. Aktuell seien noch 36 Personen abgeschirmt. „Nachweislich waren 32 Personen an Corona erkrankt. Elf davon sind derzeit noch betroffen.“ Nach Angaben des Bürgermeisters sei zu befürchten, dass die Dunkelziffer deutlich höher sei. „Wir haben keine vollständige Übersicht“, erklärte er.

Auch bei der Notbetreuung hat sich einiges getan: Durch die erweiterten Voraussetzungen verdreifachte sich der Bedarf. 52 Schüler und 98 Kindergartenkinder werden derzeit notbetreut. Seit Montag gehen in Buchen wieder 426 Schüler in den Unterricht, informierte der Bürgermeister. Die Bücherei ist seit dem 28. April wieder geöffnet, das Rathaus seit Montag – unter Einschränkungen. Der Zutritt ist nur mit Mundschutz erlaubt, die Abstandsregeln müssen eingehalten werden und die Anmeldung erfolgt im Foyer. Für andere Bereiche wie Standesamt, Gewerbeamt, Bauamt oder Integration müssen vorab telefonisch Termine vereinbart werden, um Wartezeiten und zu volle Räume zu vermeiden. Einschränkungen gibt es ebenso bei der Arbeit der Stadtwerke, die unter anderem Termine wie Zählerwechsel verschieben.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 06.05.2020