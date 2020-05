Siegerbild kommt von Tabea Speckardt

Buchen.Die Stadt Buchen hat das schönste Baustellenlogo für die Sanierung der Marktstraße gesucht und gefunden: Insgesamt wurden 92 Baustellenlogos von Kindern gemalt und eingereicht. An Kreativität und Einfallsreichtum mangelte es keinesfalls, hieß es in einer Mitteilung. Es wurden viele Buchener Wahrzeichen in die Logos integriert, was auch eine der beiden Voraussetzungen für das Logo war. Vom Wartturm zur Mariensäule bis zum Stadtturm war alles dabei.

Sogar das alte Rathaus, welches aufgrund der Grabarbeiten des Maulwurfes schon in Schieflage geriet. Das war auch die zweite Bedingung: Das Logo soll einen Maulwurf enthalten. Auch hier war der Fantasie der Kinder keine Grenzen gesetzt, so dass jeder Maulwurf einzigartig aussah.

Drei Alterskategorien

Die Bewertung der Baustellenlogos erfolgte in drei Alterskategorien, die wie folgt aufgeteilt waren: Alterskategorie (AK) I 0 bis 6 Jahre, AK II 7 bis 11 Jahre und AK III 12 bis 16 Jahre. Die Jury, bestehend aus dem Buchener Künstler Davorin Manovic, Matthias Grimm von der Werbeagentur Schreiber und Grimm sowie dem Dezernenten Huber Kieser, den beiden Stadtmarketing-Verantwortlichen Sarah Wörz und Teresa Dittrich sowie der Auszubildenden Tamara Hirsch, entschied sich für die folgenden Siegerbilder in den jeweiligen Kategorien: Tabea Speckardt (fünf Jahre, AK I), Tara Stich (sieben Jahre, AK II) und Julian Sauer (zwölf Jahre, AK III).

Auf Bannern, Plakaten und Flyern

Aus diesen drei Zeichnungen wurde dann das Logo gekürt, welches für den gesamten Zeitraum der Sanierung der Marktstraße als Baustellenlogo auf Bannern, Plakaten und Flyern abgedruckt wird. Hier entschied sich die Jury für das Bild von Tabea Speckardt.

Das Bild spiegelt laut dem Gremium die Buchener Innenstadt perfekt mit dem Stadtturm wider, der hier durch seinen besonderen Herzeingang die Besucher daran erinnert wie schön es in Buchen ist und selbstverständlich zum Flanieren einlädt – trotz Baustelle.

Die Sonne lacht über Buchen und die Sonnenstrahlen bringen die Baustelle zum Leuchten. Fast greifbar, doch weit weg, ist der Regenbogen. Er verbreitet sofort gute Laune und fasziniert die Menschen seit jeher. Deutlich sieht man, dass der Maulwurf offensichtlich sehr viel Spaß bei der Arbeit hat.

Genau diese detailreichen Zeichnungen und Kriterien haben dazu geführt, dieses Baustellenlogo als Siegerbild zu küren.

Niemand geht leer aus

Die drei Sieger dürfen sich über einen Gutschein der Aktivgemeinschaft sowie eine kleine Spieleüberraschung erfreuen. Alle Teilnehmer am Malwettbewerb erhalten eine kleine Belohnung, bestehend aus einem Müsli der Firma Seitenbacher sowie einem Eisgutschein des Eiscafés Riviera. Diese können ab dem 2. Juni in der Tourist-Information in Buchen abgeholt werde. Da jedes Baustellenlogo für sich einzigartig ist, hat sich die Stadt Buchen überlegt, in Kürze eine Art Galerie am Brunnen in der Marktstraße zu gestalten. Hier werden die Bilder abwechselnd zu sehen sein.

