Siege für Knörzer und Trunk

Die zwölfte Serie der Volksbank Franken Schulschach-Challenge startete mit dem ersten von fünf Vorturnieren wie im vergangenen Jahr an der Nachbarschaftsgrundschule Götzingen. Sehr erfreulich: Insgesamt machten 46 Teilnehmer aus zwölf verschiedenen Schulen mit. In der jüngeren Altersgruppe (Jahrgang 2008 und jünger) kämpften 28 Jugendliche in fünf Runden nach Schweizer System um die Punkte.

Ohne Punktverlust siegte dabei Johannes Knörzer (Grundschule Neunkirchen), der für den Schachclub Mosbach spielt und jüngst auch Odenwald-Jugendmeister U10 geworden ist. Platz zwei ging an Noah Delacoroix (Gymnasium Bammental), der auf 4,5 Zähler kam. Den dritten Finalplatz sicherte sich Lisa Diemer, ebenfalls von der Grundschule Neunkirchen, die in der Schlussrunde Johannes Knörzer unterlag. Der war mit sieben Jahren auch der jüngste Teilnehmer des Turniers, wofür er einen attraktiven Sonderpreis erhielt. In der älteren Gruppe (Jahrgang 2007 und älter) gewann unter 18 Teilnehmer Titelverteidiger Mika Trunk mit allen fünf gewonnenen Partien den ersten Platz vor Kai Elancev und Lars Rögner (alle Burghardt-Gymnasium Buchen) mit jeweils 3,5 Zählern.

Stefanie Rösch (Volksbank Franken), Rektor Harald Ockenfels von der ausrichtenden Nachbarschaftsgrundschule Götzingen und Bezirksschulschachwart Karlheinz Eisenbeiser nahmen die Siegerehrung vor, bei der traditionell wieder alle Jugendliche einen Preis erhielten. Das zweite Vorturnier wird am 16. Januar an der Grundschule Mudau angeboten.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.12.2019