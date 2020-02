„Sich eine eigene Meinung bilden zu können ist wichtig“

Buchen.Egal ob bei Fastnachtsveranstaltungen, Gerichtsverhandlungen, Stadtläufen oder Unfällen, überall sind Redakteure im Einsatz und informieren über Geschehenes. Jedoch muss bei der Berichterstattung einiges beachtet werden.

Um den 16 Schülern der Jahrgangsstufe 11 des Burghardt-Gymnasiums den Umgang mit der Zeitung und deren Inhalte näher zu bringen, veranstalteten die Redakteure Melanie Müller und Marcel Sowa von den Fränkischen Nachrichten am Mittwoch eine „Schreibwerkstatt“.

Im Rahmen des Projekts „Faktenchecker“ brachten sie den Schülern den Alltag eines Redakteurs näher. „Fragt uns alles, was ihr wissen wollt“, sagte Melanie Müller zu Beginn, schließlich solle das Projekt Spaß machen.

Was ist guter Journalismus?

Guter Journalismus klärt auf und versucht einen Teil der Wirklichkeit wiederzugeben. Außerdem ist es ein Handwerk, das man erlernen kann, erklärte Marcel Sowa.

So erörterten die beiden gemeinsam mit den Schülern, welche Vorteile es mit sich bringt, Zeitung zu lesen. Neben dem Erweitern des Allgemeinwissens und der eigenen Meinungsbildung führten die Projektteilnehmer die Zeitung als eine seriöse Quelle für wichtige Nachrichten auf lokaler und nationaler Ebene an.

Außerdem sehen sie im regelmäßigen Lesen der Artikel auch einen Vorteil für Fächer wie Gemeinschaftskunde und Deutsch. Dass es jedoch auch Grundsätze gibt, an die sich Redakteure halten müssen, machten die beiden an einem Unfallbericht deutlich. Auch das Redigieren gehört zu den Aufgaben eines Redakteurs.

Die Schüler bekamen die Möglichkeit, an einem Unfallbericht zu üben, wie Texte aufgebaut sein müssen. „Habt die fünf W-Fragen (Wer? Was? Wann? Wo? Warum?) immer im Hinterkopf“, merkte Müller an. „Das Wichtigste kommt immer zuerst“. Nach dem Überarbeiten des Textes stellten die Schüler ihre Ergebnisse den anderen vor und erhielten Rückmeldung und Verbesserungsvorschläge.

Klare Meinung

Anschließend wurde noch über das Verbot des Süßigkeitenwerfens beiFastnachtsumzügen in der Region diskutiert. Zuletzt wurde immer wieder über Personen berichtet, die sich bei solchen Veranstaltungen verletzt hatten, weshalb über solch eine Maßnahme beratschlagt wird.

Die Schüler hatten jedoch eine klare Meinung: Wer auf einen solchen Umzug geht, erwartet, dass Süßes geworfen wird, weshalb ein Verbot für sie keinen Sinn macht.

Nach der Veranstaltung entließ Gemeinschaftskundelehrer Simon Schmeiser, welcher das Projekt an dem Buchener Burghardt-Gymnasium unter anderem begleitet, seine Klasse mit den Worten: „Amüsiert euch gut in den Fastnachtsferien“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.02.2020