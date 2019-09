Senioren auf froher Fahrt

Einbach/Waldhausen.Der bereits traditionelle Tagesausflug der Senioren der Pfarrgemeinde St. Michael führte in diesem Jahr zunächst zum Wallfahrtsort „Maria zum Rauhen Wind“ in Kälberau (bei Alzenau /Main-Spessart gelegen). Dort feierte man mit Pfarrer Johannes Balbach einen Gottesdienst, in dem er kurz darauf einging, wie der Wallfahrtsort zu seinem ungewöhnlichen Namen kam und dann im Vorgriff auf den Namenstag Marias die Gottesmutter in den Mittelpunkt stellte. Im Anschluss führte der Diakon der Katholischen Kuratie Kälberau durch die beiden Kirchenteile und gab einen interessanten Einblick in die bewegte Kirchengeschichte. Nachdem noch eine Kerze am Gnadenbild entzündet wurde, ging es zum Mittagessen in den nahe gelegenen „Grünen Baum“.

Der gesellige Teil am Nachmittag führte zum Bekleidungshaus Adler in Haibach, wo zunächst bei Kaffee und Kuchen eine Modeschau speziell für die Teilnehmer der Fahrt präsentiert wurde. Im Anschluss daran gab es ausgiebig Möglichkeit zum Bummeln und Einkauf.

Die Heimfahrt war dann recht kurzweilig, denn es wurden noch gemeinsam Lieder gesungen und Rita Gellner unterhielt mit kleinen Vorträgen. Bei der Heimkehr waren sich alle einig, dass es ein gelungener – und bestens vorbereiteter – Ausflug war.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.09.2019